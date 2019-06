Roccoli Wild Card a Misano nel Mondiale SuperSport

Il campionato mondiale riservato alle moto derivate dalla serie torna in Italia il 21,22 e 23 giugno al Misano World Circuit per il Round 7 Riviera di Rimini.

Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli si preannuncia un weekend appassionante e spettacolare, al quale prenderà parte anche Massimo Roccoli in sella alla Yamaha YZF-R6 preparata dal Team Rosso Corsa, confermato quale wild card nel World SuperSport Championship.

Massimo Roccoli torna in pista per il suo secondo appuntamento stagionale con il mondiale Supersport. Il pluricampione italiano è determinato a confermare l’elevato livello competitivo dimostrato nella prova di Imola, purtroppo conclusasi con una caduta. Un high side a poche curve dalla fine che ha fermato il sei volte campione italiano mentre era in lotta per il quarto posto.