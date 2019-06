Rimini FC, ci sono tanti ex biancorossi che potrebbero darti una mano

Cartellino Azzurro

Alla due giorni di “The coach Experience” che si sta svolgendo alla Fiera di Rimini. È il secondo anno che Rimini ospita questo importante evento. Grandi nomi di allenatori, da Alberto Zaccheroni, Renzo Ulivieri, Luciano Spalletti, Marco Rossi, Roberto D’Aversa, Davide Ballardini, Domenico Di Carlo, Roberto Breda, il ct Roberto Mancini, insieme ai migliori preparatori atletici, medici sportivi, sono saliti in cattedra per tenere lezioni tecnico-tattiche e di approfondimento su tutto ciò che riguarda il panorama calcistico, allargato al settore giovanile, al calcio a cinque e al calcio femminile.

Un’esperienza molto utile per gli addetti ai lavori. Utile anche per allacciare conoscenze che, specie in questo periodo di calcio mercato, potrebbe rivelarsi molto utili.

Non sappiamo se anche qualche esponente della Rimini Calcio sia presente alla due giorni. Speriamo di sì, in considerazione del fatto che, come si sul dire, giochiamo in casa. Nel mondo del calcio i rapporti tra i vari addetti ai lavori sono importantissimi, soprattutto per squadre di media importanza, per intrecciare collaborazioni e scambio di convenienze.

A proposito di collaborazioni, a Rimini abbiamo l’abitudine di soffermarci sul solo nome del riminese Lele Zamagna, ds dell’Atalanta, perché ci dia in prestito qualche giovane di bella speranza. Eppure ci sono altri personaggi alla cui porta bisognerebbe bussare. Per esempio: Dario Baccin, vice ds dell’Inter, Ciro Polito, ds della Juve Stabia, Sandro Porchia, responsabile settore giovanile del Palermo.

Tutti personaggi che hanno Rimini nel cuore e che, crediamo, non si tireranno indietro nel favorire la loro ex squadra. Sempre che Rimini abbia le carte in regola per rispondere ai requisiti minimi per dare sicurezza alla crescita dei futuri campioncini.

Beppe Autuori