"Riccione Football's Future" affiliato all'Atalanta. Mercoledì la presentazione

Mercoledì alle 17:30 allo Stadio del Nuoto di Riccione (via Monte Rosa, 60) ci sarà la presentazione del nuovo progetto di calcio giovanile “Riccione Football’s Future”, che vede unite la Polisportiva Comunale Riccione e il Riccione Calcio 1926 e delle figure tecniche che ne fanno parte.

Il progetto Football’s Future, fortemente voluto dal presidente della Polisportiva Giuseppe Solfrini e da Paolo Pascucci in rappresentanza del Riccione Calcio 1926, è un’autentica start-up in cui l’impegno delle due storiche realtà sportive del territorio è costituire un punto di riferimento qualitativo e quantitativo per il settore calcio nella città di Riccione e nelle zone limitrofe.

Nell’occasione sarà presentata l’affiliazione di Riccione Football’s Future all’Atalanta Calcio, società leader per i settori giovanili in Italia e in Europa. Previste anche riflessioni sul calcio giovanile con i protagonisti del calcio professionistico e l’inaugurazione del nuovo bar esterno dello Stadio del Nuoto di Riccione Aqua Blu.

Interverranno:

Renata Tosi, sindaco del Comune di Riccione

Giuseppe Solfrini, presidente della Polisportiva Comunale Riccione

Paolo Pascucci, responsabile Riccione Calcio 1926

Alberto Zaccheroni, Allenatore professionista e Ct della Nazionale degli Emirati Arabi Uniti

Loris Margotto, Responsabile Scuole Calcio Atalanta Calcio

Firmino Pederiva, Direttore tecnico di Riccione Football’s Future

Pierangelo Manzaroli, Allenatore professionista responsabile settore giovanile Football’s Future, già Ct della Nazionale della Repubblica di San Marino

Stefano Soldati, Direttore dello Stadio del Nuoto di Riccione

Attese, ma al momento non ancora confermate, le presenze del presidente dell’Atalanta Calcio, Antonio Percassi e del direttore sportivo, Gabriele Zamagna.