Raffica di finali nel trofeo "Wind" sui campi del CT Cicconetti

Raffica di finali nel torneo giovanile del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Wind”, importante tappa del circuito regionale.

Nell’Under 12 femminile si è imposta Silvia Alletti (Ct Cast San Marino, n.2) nel match-clou su Emma Migani (Tc Riccione) per 6-3, 6-2.

Nell’Under 12 maschile vittoria di Alberto Maria Mami su Andrea Bacchini nel derby del Tc Riccione per 6-4, 6-3.

Nell’Under 14 femminile successo di Valentina Nandi (n.1), portacolori della Coopesaro Tennis, in finale su Anastasiya Lopatina (n.2) del Tc Valmarecchia per 6-0, 6-2.

Under 14 maschile, semifinale: Alessandro Manco (n.3)-Edoardo Vanni 6-4, 4-6, 10-6. L’altra semifinale tra Pietro Vagnini (n.1) e Leonardo Sapucci (n.4) si giocherà giovedì alle 15.15, mentre la finalissima di questo tabellone andrà in scena sabato alle 17.