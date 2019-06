Oltre cento persone al Circolo Punto Vela Bellariva per il Vela Day 2019

Grande affluenza al Circolo Punto Vela Bellariva per il Vela Day 2019, iniziativa promossa annualmente dalla Federazione Italiana Vela per fare conoscere e diffondere la pratica della vela sia a livello amatoriale che sportivo.

Questo anno oltre cento persone (nonostante il primo giorno sia andato quasi completamente perso per

l’assenza di vento) hanno navigato per la prima volta, su piccole derive e su catamarani, provando la piacevole sensazione di essere sospinti silenziosamente dal vento.

Un sentito ringraziamento ai soci del Circolo che hanno messo a disposizione i loro mezzi ed il loro tempo – si legge in una nota del Circolo -, in aggiunta agli istruttori con i mezzi della Scuola Vela, per consentire a tutti i presenti di veleggiare. Ringraziamo anche i giovani, e meno giovani, amici che hanno fornito il loro contributo a terra.

Per chi volesse approfondire l’esperienza velica sono disponibili gli indirizzi web del circolo: www.puntovelabellarivadirimini.it

e-mail: info@puntovelabellarivadirimini.it