Nuovo look anche per i Distinti del "Romeo Neri"

Oltre ai seggiolini della Tribuna Centrale (finalmente tutti biancorossi) anche il settore Distinti dello stadio “Romeo Neri” si sta rifacendo il look con una rinfrescata alla scritta Rimini 1912 che fu realizzata dai tifosi della Curva Est, cui seguirà (come in tutti gli altri settori dello stadio ad eccezione delle due Curve) l’inserimento dei seggiolini come da disposizioni della LegaPro.