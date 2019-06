Manuel Mazza contro Alberto Bronzetti è la finale del "Christian Cavioli"

Gran finale questa sera (mercoledì, dalle 20.45) per il torneo nazionale Open del Tennis Viserba.

Manuel Mazza (n.1) contro Alberto Bronzetti (n.3), un derby tutto viserbese, tra compagni di Club, indicherà il vincitore del torneo Open, il classico memorial “Christian Cavioli” (1.500 euro di montepremi). In semifinale Mazza (2.3) ha battuto il 2.4 Alberto Morolli (Ct Cervia), testa di serie n.4, per 6-3, 1-6, 6-2, mentre Bronzetti (2.4) si è imposto per 4-6, 6-4, 6-2 sul 2.6 Andrea Calogero, anche lui portacolori del Tennis Viserba, che nei quarti aveva fermato per 7-6, 4- 6, 6-4 il n.2 del seeding, il 2.4 Alessandro Pecci.

La finale del tabellone di 3a è Luca Bartoli (3.1) contro Luca Amati (3.1).

Ufficio Stampa del Circolo Tennis Viserba