Manuel Mazza batte Alessandro Pecci e trionfa nel torneo Open del Ct Up Tennis

Non c’era modo migliore per Manuel Mazza di preparare la sfida di domenica dei play-off di serie B, finale tra il suo Tennis Viserba e il Ct Ronchi Verdi di Torino, che vincere il torneo nazionale Open del Circolo Up Tennis di Torre Pedrera, il trofeo “Ristorante Gli Angeli” (1.500 euro di montepremi). Il 2.3 riminese, testa di serie n.1, ha sconfitto piuttosto nettamente martedì sera in finale per 6-2, 6-1 il giovane riccionese Alessandro Pecci, 2.4 del Ct Cervia, testa di serie n.2. Una finale nel segno della linea verde tra due giocatori in costante crescita.

Mazza e gli altri giocatori del Tennis Viserba sono dunque in ottime condizioni di forma in vista della finale dei play-off di serie B contro il Circolo Ronchi Verdi di Torino. Finale di andata domenica in Piemonte, ritorno il 30 giugno in Romagna.

Si gioca intanto il tabellone di 3a nel torneo nazionale Open del Tennis Viserba, il memorial “Christian Cavioli” (1.500 euro di montepremi).

2° turno: Leonardo Noli (3.4)-Pietro Montemaggi (3.4) 6-3, 7-5, Lucio Merelli (3.5)-Fabio Righetti (3.5) 2-6, 6-4, 10-5, Davide Colonna (3.4)-Innocenzo Varvara (4.2) 6-1, 6-4, Roberto Rinaldi (3.4)-Matteo Vaccari (3.5) 6-1, 2-6,

10-6. 3° turno: Roberto Renzi (3.5)-Massimiliano Perotti (3.3) 6-3, 6-2.

Ufficio Stampa del Circolo Tennis Viserba