Luca Bartoli vince il torneo nazionale di 3a del Ct Marconi di Forlì

Tra battute iniziali del torneo nazionale Open, i propri giocatori ormai protagonisti ovunque e l’imminente finale dei play-off di serie B maschile, prosegue senza soste la fase d’oro del Tennis Viserba.

È partito con i match del tabellone di 4a il torneo nazionale Open del Tennis Viserba, il memorial “Christian Cavioli” (1.500 euro di montepremi).

Turno di qualificazione: Thomas Del Bianco (4.1, n.1)-Jacopo Montoneri (4.4) 6-1, 7-6, Stefano Siragusa (4.1, n.2)-Francesco Valente (4.2) 7-6, 2-6, 10-7, Innocenzo Varvara (4.2)-Alessio Simoncelli (4.1, n.3) 6-1, 6-3.

Luca Bartoli ha vinto il torneo nazionale di 3a categoria del Ct Marconi di Forlì, il trofeo “Otoplus” memorial “Raineri”. Il giovane 3.1 portacolori del Tennis Viserba, testa di serie n.2, ha battuto in finale 2-6, 7-5, 10-5 il 3.4 Stefano Bandini coronando un gran torneo nella tradizionale rassegna forlivese.

Intanto domenica prossima in campo per la finale di andata nella B maschile il Tennis Viserba che affronterò il Circolo Ronchi Verdi di Torino che ha sconfitto in semifinale per 4-2 il Circolo Tennis Montecatini e che può schierare il 2.3 Edoardo Lavagno, i 2.4 Tommaso Vescovi, Filippo Anselmi e Gianmarco Capella. Andata in Piemonte, ritorno il 30 giugno a Viserba.

Ufficio Stampa del Circolo Tennis Viserba