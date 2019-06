Il recupero con Castenaso chiude il girone d'andata del San Marino Baseball

Nella settimana dedicata alla Champions Cup, il San Marino Baseball è pronto a recuperare gara2 con Castenaso del girone d’andata, inizialmente in programma lo scorso 18 maggio e poi rinviata a questo venerdì 7 giugno. Il quinto turno dell’andata è stato martoriato dalle piogge che hanno colpito il paese, tanto che anche le due sfide tra Godo e Redipuglia dello stesso 18 maggio sono state rimandate a questo weekend (entrambe sabato). Il match di Albanese e compagni si giocherà a Serravalle domani, venerdì 7 giugno, alle ore 20.

CASTENASO. È ufficialmente l’ultimo incontro del girone d’andata per i Titani, con il ritorno che comincerà poi il 14 giugno con Bologna. Autovia Castenaso e San Marino Baseball si sono già incontrate il 17 dello scorso mese in un incontro finito con la vittoria della squadra di Mario Chiarini per 1-0. Un incontro nel quale l’equipe di lanciatori composta da Quevedo, Perez e Baez non ha concesso quasi nulla (3 valide), ma che è rimasto sul filo dell’equilibrio fino alla fine, con Castenaso a mettere un uomo in posizione punto nell’8° e nel 9° inning. L’attacco sammarinese ha prodotto di più (8 valide) e ha segnato il punto della vittoria al 5° grazie al solo-homer di Alex Romero. L’Autovia Castenaso di Marco Nanni ha fin qui vinto 2 delle 11 partite disputate, entrambe in trasferta (9-0 a Godo e 5-0 a Parma). In entrambe il lanciatore vincente è stato Aliangel Lopez (2.83 di ERA). Nella partita del lanciatore italiano, il partente è stato quattro volte Diego Fabiani (0-2, 10.50) e l’ultima, con Parma, Maurizio Andreatta (0.0, 7.71). A livello di rilievi, Castenaso può pescare tra Riccardo Bassi (0- 2, 10.0) e Davide Canellini (0.1, 10.12).

In battuta la squadra di Marco Nanni ha un Niccolò Loardi che primeggia per media (357) e punti battuti a casa (9), oltre che per doppi (4) e numero di valide totali (15). Dietro di lui, occhio alle mazze di Rolexis Molina (289), Julian Dreni (281) e Paolino Ambrosino, che al 278 di media ha aggiunto fin qui 3 fuoricampo.

IL PROGRAMMA. Il match tra San Marino e Castenaso, più la doppia sfida tra Godo e Redipuglia, allineano la classifica al termine del girone d’andata. Con una eventuale vittoria, i Titani manterrebbero il secondo posto solitario alle spalle di Bologna, con una sconfitta verrebbero raggiunti da Parma e Nettuno City.

Venerdì 7 giugno

San Marino Baseball – Autovia Castenaso (ore 20)

Sabato 8 giugno

Godo Baseball – Rangers Redipuglia (ore 15.30)

Godo Baseball – Rangers Redipuglia (ore 20.30)

CLASSIFICA

Unipolsai Bologna 11-1

San Marino Baseball 7-4

Nettuno City 7-5

Parmaclima 7-5

Godo Baseball 3-7

Rangers Redipuglia 2-8

Autovia Castenaso 2-9