Final Four scudetto: Montegridolfo battuto dal Monastier, addio sogno scudetto!

Questa mattina (domenica) spazio alle finali dei Campionati Italiani di Società sulle corsie del Palabocce Giuseppe Ballestrazzi di San Giovanni in Persiceto.

Queste le finali in programma per il titolo italiano: Serie A maschile: Caccialanza (Mi)-Monastier (Tv), che hanno superato in semifinale rispettivamente Boville (5-1) e CVM Utensiltecnica Montegridolfo (5-2); Femminile: Roma Nord-Osteria Grande (Bo); Juniores: Boville Roma-Italia Nuova (Bo).

Fabio Berardi