Elisabetta Badioli medaglia di bronzo al Luxembourg Open 2019

Luxembourg Open 2019, appuntamento del calendario internazionale di Taekwondo andato in scena il 15 e 16 giugno presso il Coque Sport Center di Kirchberg, noto quartiere della città di Lussemburgo.

Presenti Alex Semprini, Senior -58 kg, ed Elisabetta Badioli, Cadetti 37 kg, tesserati per l’Olimpic Taekwondo Riccione e Cattolica, reduci dal torneo nazionale per squadre regionali dove hanno conquistato rispettivamente argento e oro.

Prestazione positiva per Elisabetta Badioli, unica italiana in gara nella categoria Cadetti, che ha sconfitto al primo turno l’israeliana Sofia Morocha (12-9) e ha avuto la meglio in maniera decisamente agevole sulla tedesca Annika Zimmerling (20-0) nel quarto di finale, venendo poi eliminata dalla britannica Eve Htut (3-9), poi vincitrice del torneo, e chiudendo sul terzo gradino del podio.

Alex Semprini, invece, è stato eliminato dal nazionale dell’Ecuador Adrian Miranda (5-15) al primo incontro.