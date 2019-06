È giorno di finali per il Torneo Misano Cup 2019

Oggi dalle ore 16:30 allo Stadio Santamonica di Misano scendono in campo i Pulcini 2008 e i Pulcini 2009 per il Girone Finale.

Campo 1 Pulcini 2008

Ore 16:30 Vigor Senigallia – Pennarossa

Ore 17:00 Giovane Cattolica – Savignanese

Ore 17:30 Vigor Senigallia – Savignanese

Ore 18:00 Giovane Cattolica – Pennarossa

Ore 18:30 Savignanese – Pennarossa

Ore 19:00 Vigor Senigallia – Giovane Cattolica

Campo 2 Pulcini 2009

Ore 16:30 Fya Riccione – Villa S.Martino

Ore 17:00 Junior Coriano – Savignanese

Ore 17:30 Fya Riccione – Savignanese

Ore 18:00 Junior Coriano – Villa S.Martino

Ore 18:30 Savignanese – Villa S.Martino

Ore 19:00 Fya Riccione – Junior Coriano

A seguire le premiazioni per le squadre, per il miglior calciatore e per il miglior portiere.