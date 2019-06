CRER FIGC, 21 nuovi collaboratori della gestione sportiva

Si è concluso venerdì pomeriggio il corso per l’abilitazione a collaboratore della gestione sportiva organizzato dal Comitato Regionale dell’Emilia Romagna FIGC LND in collaborazione con il Settore Tecnico e l’ADiSe e svoltosi nel Centro Federale Territoriale di Colorno (Parma).

In una location eccellente, messa a disposizione dalla società locale del Colorno a cui vanno sentiti ringraziamenti, si è tenuto un momento di formazione di grande qualità, come confermato dalla presenza di docenti eccellenti che si sono alternati nelle quattordici giornate (tra il 27 maggio e il 14 giugno) in cui si è articolato il corso. Tra i relatori il giornalista Franco Morabito (Principi di marketing applicati al calcio), il fiduciario dei campi sportivi del CRER, geometra Dante Brunetti (La sicurezza negli impianti sportivi; la responsabilità delle Società sportive), l’avvocato Mattia Grassani (il Codice di Giustizia Sportiva), il docente del Settore Tecnico FIGC Felice Accame (Principi di comunicazione interpersonale), il medico sportivo Massimo Manara (Organizzazione e prevenzione sanitaria delle Società della LND), la responsabile della sezione medica del Settore Tecnico Maria Grazia Rubenni (Normativa antidoping). Poi ancora il docente del settore tecnico e preparatore atletico Ferretto Ferretti (La metodologia dell’allenamento; il preparatore atletico), l’avvocato Alfredo Chiantini (Assicurazione degli sportivi dilettanti), il responsabile tecnico del settore giovanile del Brescia Calcio Massimo De Paoli (L’analisi tecnica del calciatore; l’analisi della partita di calcio; il Settore Giovanile); il dottore commercialista e fiscalista del CRER Fabio Zucconi (Problematiche Fiscali Società Dilettantistiche), la docente FIGC del Settore Tecnico Isabella Croce (Principi di psicologia applicati al calcio), il consigliere regionale Biagio Dragone (NOIF), il responsabile del settore giovanile del Parma Calcio Luca Piazzi (Organizzazione Societaria. Come deve costruirla il Direttore Sportivo sia in ambito professionistico che dilettantistico) e l’avvocato Roberta Li Calzi, delegata regionale AIC CRER (Normativa LND – AIC).

Tutti e ventuno i partecipanti, alcuni dei quali arrivati anche da altre regioni (Piemonte, Lombardia, Marche e Toscana), hanno superato l’esame finale, ottenendo l’abilitazione a collaboratore della gestione sportiva.

Congratulazioni a Federico Viglioli, Davide Virano, Tiziano Turetta, Michele Bianchi, Emanuele Fiaccadori, Luca Ziveri, Francesco Conti, Raffaele Mignano, Luca Martignoni, Tommaso Giusti, Beatrice Lusignani, Alessandro Bartoli, Denis Fassa, Claudio Naldi, Luca Moscattini, Francesco Capezzuto, Andrea Paglia, Andrea Diotalevi, Mauro Marcello Bergamaschi, Alessandro Melli ed Enrico Saladini.

Damiano Montanari

Ufficio Stampa e Comunicazione CRER FIGC LND