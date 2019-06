Chiusa un'edizione record di "Calcio d'Estate": 700 presenze in tre serate

Si è chiusa un’edizione record di “Calcio d’Estate”, la trasmissione di Icaro Sport che premia le eccellenze del calcio romagnolo. I tre martedì sera: il 4 giugno il Gran Galà dei Settori Giovanili, l’11 il Gran Galà della Seconda e della Terza Categoria, il 18 la serata finale con serie C, serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, hanno visto la partecipazione di circa 700 “addetti ai lavori” tra calciatori, tecnici e dirigenti.

L’ultima serata ha visto anche la consegna a Claudia Marchi, portavoce del Rimini FC, e Sandro Cangini, direttore sportivo della società biancorossa, delle due targhe della trasmissione “Calcio.Basket” per “il miglior giovane della stagione” (premio “Ottica Ferri”) e per “il gol più bello della stagione” (premio “Nuova Ricerca”), entrambe assegnate all’attaccante Scott Arlotti, assente per un inconveniente dell’ultimo minuto.

Assegnati anche i premi di categoria a Szymon Fyda, attaccante della Copparese e capocannoniere del girone B di Eccellenza con 25 reti, finito nel mirino di tre società di serie C tra cui il Rimini FC; per la Promozione girone D a Jacopo Romani del Tropical Coriano (miglior portiere), Mattia Costantini del Tropical Coriano (miglior difensore), Andrea Gadda del Cervia 1920 (miglior centrocampista), Dario Spadaro del Ronco Edelweiss Forlì (capocannoniere con 25 gol) e Davide Montanari della Del Duca Ribelle (miglior allenatore); e per la Prima Categoria girone H a Elia Vandi del S. Ermete (miglior portiere), Fabrizio Cupi della Vis Novafeltria (miglior difensore), Filippo Chiussi del Bellaria Igea Marina (miglior centrocampista), Giuseppe Tolomeo del Riccione Calcio 1926 (capocannoniere con 17 reti) e Ignazio Damato dell’Athletic Poggio (miglior allenatore).

“È stata l’edizione con il numero di presenze più alto da quando “Calcio d’Estate” è una trasmissione di Icaro TV – commenta Roberto Bonfantini, direttore di Icaro Sport -. Ringrazio tutte le società, i dirigenti, i tecnici, i giocatori ed i tifosi che hanno partecipato, i fratelli De Luca e tutto lo staff del Frontemare per la consueta splendida ospitalità, qui siamo a casa, gli sponsor Medcars, Autocar2, Ritz Caffè, Purograno e Mela-p, e tutto lo staff che ha lavorato sodo per la riuscita del programma, a partire da Attilio Fabbri, collaboratore instancabile e insostituibile di Icaro Sport sia per l’organizzazione che per le notizie di mercato, per continuare con Chiara Ronca e Federica Ceccoli, che mi hanno accompagnato sul palco, Davide La Macchia per il contributo nell’organizzazione delle serate, Marco Colonna per le riprese ed il montaggio, e Giuseppe Colonna e Filippo Agostini per le fotografie”.

Tutti i premiati

Serie D

Reggio Audace F.C., 3° posto girone D con 66 punti

Top Player: Luca Zamparo

Miglior Giovane: Emanuele Cigagna, difensore ’99

Capocannoniere: Luca Zamparo (21 gol)

ASD Savignanese, 11° posto girone F con 48 punti

Top Player: Christian Longobardi

Miglior Giovane: Davide Giacobbi, difensore 2000

Capocannoniere: Francesco Manuzzi (16 gol)

RC Cesena ASD, 1° posto girone F con 83 punti

Top Player: Danilo Alessandro (attaccante)

Miglior Giovane: Emanuele Valeri (difensore, 1998)

Capocannoniere: Giovanni Ricciardo (20 reti)

Eccellenza girone B

ASD Diegaro, 11° posto con 44 punti

Miglior Giovane: Matteo Morganti, attaccante 98

Top player: Tommaso Domini

Capocannoniere: Matteo Casadei (9 gol)

SSD Fya Riccione, 9° posto con 45 punti

Miglior Giovane: Nicolò Alberigi, centrocampista ’98

Top player: Lorenzo Enchisi

Capocannoniere: Emilio Benito Docente (20 gol)

U.P.D. Copparese, 7° posto con 48 punti

Miglior Giovane: Filippo Marongiu, centrocampista 2001

Top player e Capocannoniere: Szymon Fyda (25 gol)

Capocannoniere Eccellenza girone B 2018/2019 Szymon Fyda

ASD Castrocaro Calcio T.D.S., 5° posto con 49 punti

Miglior Giovane: Manuel Garavini, centrocampista 2001

Top player Riccardo Ruffilli (portiere)

Capocannoniere: Francesco Pezzi (7 gol)

Pol. Virtus Castelfranco Calcio, 3° posto con 64 punti

Miglior Giovane: Leonard Assouan, attaccante classe 2000

Top player: Andrea Tardini, centrocampista classe ’93

Capocannoniere: Cheke Yacouba Cissè (13 gol)

Capocannoniere: Patrick Martina (13 gol)

ASD Alfonsine FC 1921, 1° posto con 73 punti

Miglior Giovane: Matteo Derjai, centrocampista ’98

Top player: Riccardo Innocenti

Capocannoniere: Antonio Salomone (21 gol)

Allenatore: Mattia Gori

Direttore Sportivo: Giovanni Alcerati

Gran Galà Promozione D

ASD Pol. Stella S.G. Rimini, 15° posto con 39 punti

Miglior Giovane: Andrea Tani, centrocampista 2000

Top player: Matteo Lazzaretti, centrocampista

Capocannoniere: Francesco Gabellini (9 gol)

ASD Futball Cava, 12° posto con 44 punti

Miglior Giovane: Axel Cambiuzzi, portiere 2000

Top player: Andrea Falcini, difensore

Capocannoniere: Emanuele Rossi (11 gol)

US Pietracuta ASD, 11° posto con 45 punti

Miglior Giovane: Edoardo Bernardi, centrocampista 2003

Top player: Luca Tosi, centrocampista

Capocannoniere: Gianni Fratti (19 gol)

ACD Gambettola, 8° posto con 46 punti

Miglior Giovane: Pietro Lelli, difensore 2000

Top player: Gianluca Bacchini, centrocampista

capocannoniere: Nicola Angeli (19 gol)

FCD Vis Misano, 5° posto con 55 punti

Miglior Giovane e Capocannoniere: Alessandro Torsani, attaccante 2000 (9 gol)

Top player: Alejandro Javier Sanchez

ASD Tropical Coriano, 4° posto con 57 punti (-5) e vittoria dei play off

Miglior Giovane: Giacomo Conti, difensore ’99

Miglior Giovane: Jacopo Romani, portiere ’99

Top player: Gabriele Ricci, centrocampista

Capocannoniere: Matteo Vitaioli (16 gol)

ASD Cervia 1920, 3° posto con 59 punti

Top player: Andrea Gadda

ASD Calcio Del Duca Ribelle, 2° posto con 69 punti e vittoria della Coppa di Promozione

Miglior Giovane: Mattia Polini, centrocampista 2000

Top player: Claudio Candoli

Capocannoniere: Adrian Dumitru (20 gol)

ASD Ronco Edelweiss Forlì, 1° posto con 80 punti

Top player: Matteo Bonavitacola

Top player: Luca Righi

Capocannoniere: Dario Spadaro (25 reti)

Direttore Sportivo: Marco Ricci

PREMI CATEGORIA

Miglior portiere Promozione girone D 2018/2019

Jacopo Romani (Tropical Coriano)

Miglior difensore Promozione girone D 2018/2019

Mattia Costantini (Tropical Coriano)

Miglior centrocampista Promozione girone D 2018/2019

Andrea Gadda (Cervia 1920)

Capocannoniere Promozione girone D 2018/2019

Dario Spadaro (25 gol, 9 su rigore)

Miglior allenatore Promozione girone D 2018/2019

Davide Montanari (Del Duca Ribelle)

Gran Galà Prima Categoria H

Real San Clemente, 16° posto con 21 punti

Miglior Giovane: Gianmarco Barbanti, centrocampista ’99

Top player: Luca Angelotti, difensore

Capocannoniere: Francesco Buffone (8 gol)

ASD Rivazzurra/Miramare, 15° posto con 29 punti

Miglior Giovane: Mattia Mignani, difensore ’99

Top player: Filippo Tamburini, attaccante

Capocannoniere: Andrea Nicolas Montanari

ASD Alta Valconca, 12° posto con 36 punti

Miglior Giovane e Capocannoniere: Alessandro Pasini, attaccante ’98 (5 gol)

Top player: Michele Pazzaglini, centrocampista

Athletic Poggio, 11° posto con 38 punti

Miglior Giovane: Leonardo Fontana, centrocampista ’98

Top player: Alberto Sebastiani, portiere

Capocannoniere: Giacomo Zaghini (9 gol)

A.C. Bellaria-Igea Marina, 10° posto con 39 punti

Polisportiva Sala, 8° posto con 47 punti

Miglior Giovane: Filippo Orlandi, centrocampista ’99

Top player e Capocannoniere: Elia Calandrini (9 gol)

ASD Verucchio, 6° posto con 48 punti

Miglior Giovane: Giovanni Muccioli, centrocampista 2001

Top player: Riccardo Colonna, difensore

capocannoniere: Mihail Bruma (11 gol)

ASD S. Ermete 1970, 5° posto con 49 punti e vittoria dei play off

Miglior Giovane: Francesco Marcaccio, centrocampista 2001

Miglior Giovane: Luca Bonifazi, difensore 2001

Top player: Mattia Tosi Brandi

Capocannoniere: Luca Zavattini (10 gol)

ASD Riccione Calcio 1926, 4° posto con 50 punti

Miglior Giovane: Antonio Palumbo, 2003

Top player: Giacomo Tacchi, portiere

Capocannoniere: Enrico Maria Facchini

CCS Granata, 3° posto con 50 punti

Miglior Giovane: Luca Foschi, difensore ’99

Top player: Daniele Boni, centrocampista

capocannoniere: Filippo Mancini (14 gol)

Vis Novafeltria Calcio FCD, 2° posto con 52 punti

Miglior Giovane: Romeo Mahmutaj, centrocampista ’98

Top player e Capocannoniere: William Muratori

ASD Gatteo FC, 1° posto con 54 punti

Miglior Giovane: Mattia Giunchi, difensore 2000

Top player: Alain Intili

Capocannoniere: Andrea Comuniello (12 gol)

Allenatore: Errio Giorgini

PREMI CATEGORIA

Miglior portiere Prima Categoria girone H 2018/2019

Elia Vandi (S. Ermete)

Miglior difensore Prima Categoria girone H 2018/2019

Fabrizio Cupi (Vis Novafeltria)

Miglior centrocampista Prima Categoria girone H 2018/2019

Filippo Chiussi (Bellaria)

Capocannoniere Prima Categoria girone H 2018/2019

Giuseppe Tolomeo (Riccione 1926) con 17 gol (5 su rigore)

Miglior allenatore Prima Categoria girone H 2018/2019

Ignazio Damato (Athletic Poggio)

La galleria fotografica a cura di Filippo Agostini.