Caterina Zucconi sesta ai Campionati Italiani Under 14

È Caterina Zucconi la portacolori del Circolo della Spada agli ultimi Campionati Italiani U-14, conquistando il sesto posto nella categoria bambine spada femminile (classe 2008), 127 partecipanti. Dopo una gara sempre ai vertici della classifica si arrende per 10/9 all’atleta frascatana Amati.

Orgoglio di tutta la società, ma sopratutto della sua maestra Paola Caudarella, che ancora una volta porta a casa uno splendido risultato.

Sono stati 21 gli atleti del Circolo della Spada ad aver partecipato ai Campionati Italiani, questo a dimostrare la crescita di questa società che negli ultimi anni ha visto premiare il lavoro delle due maestre Paola Caudarella e Ljuba Giangaspero, che portano avanti il progetto di Spada e Fioretto nella città di Rimini.

Buoni anche i risultati degli altri atleti: sicuramente da nominare Diego Delvecchio ed Emma Zani, ultimo anno in questa Categoria, che perdono l’accesso ai 16 nel Fioretto. Matteo Mangiarotti, tra i più piccoli, arriva 40° su 260 partecipanti. Giada Russo 4a dopo i gironi perde l’assalto per i 32 nella spada. Stessa sorte per Edith Filippini, Giulia Colombari, Lucrezia Zangari (nel fioretto), Giorgio Sedda e Ginevra Carrozza (nella spada).

Hanno partecipato per il fioretto Anna Angelini, Letizia Basile, Axel Boschini e Lorenzo Vici.

Per la spada: Andrea Pelliccioni, Leonardo Zanotti, Sofia Pronti, Emma Bertozzi, Valeria Malavolti, Greta Carrozza ed Emma Zani.

In questi giorni a Palermo Lorenzo Sanchini sta svolgendo i Campionati Italiani Assoluti Paralimpici.

Continueranno gli allenamenti estivi per preparare al meglio la prossima stagione che inizierà il 1 settembre.