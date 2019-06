Cartellino giallo ai presunti acquirenti del Rimini FC

Cartellino giallo

Alla giostra dei presunti acquirenti del Rimini. Negli ultimi giorni ne è spuntato un altro, il gruppo Samorì. A leggere i bene infornati sembrava cosa fatta. Addirittura c’erano già i nomi del nuovo organigramma societario. Ma era l’ennesimo petardo: dopo lo scoppio rimane per un po’ il rumore poi ritorna calma piatta.

Proprio questa mattina, la Rimini Calcio, in un comunicato, ha ufficialmente precisato che la società non è in vendita. Bene così. Vuol dire che d’ora in poi ci sarà maggiore chiarezza. Allora invece di parlare di aria fritta, vogliamo finalmente far conoscere ai tifosi quale sarà l’allenatore che guiderà i biancorossi nel prossimo campionato? Le trattative per rinforzare la squadra? La località del ritiro pre-campionato? Le amichevoli estive? Sciogliamo questi interrogativi. Così si fermerà anche la giostra.

Carrellino rosso

Al calcio giovanile che negli ultimi tempi sta dando degli esempi di pessima educazione, soprattutto nei confronti degli arbitri donna. Dopo il caso del 14nne che si è abbassato i pantaloncini davanti all’arbitro donna, la cronaca s ci propone un altro caso. È accaduto nel corso del Trofeo Città di Lodi per squadre Under 15, ospitato dalla storica società Fanfulla.

A quanto ha ricostruito l’Ansa, al termine della partita fra i ragazzini classe 2004 della squadra del Fanfulla e i coetanei del San Colombano, una o più persone non identificate, con una scala a pioli avrebbero raggiunto una finestra secondaria per filmare con il telefonino la donna arbitro nello spogliatoio a sua disposizione per farsi la doccia e cambiarsi. Calcio quindi sempre più sessista nei confronti delle donne. Donne che stanno dando tanto per migliorare il calcio, come le nostre Azzurre che, a differenza dei maschietti, domani inizieranno a giocare il loro Mondiale. A proposito: in bocca al lupo ragazze!

Beppe Autuori