Athletic Poggio. Il ritorno di Stefano Ridolfi

Rinforzo in difesa per l’Athletic, che ha deciso di puntellare il reparto arretrato col tesseramento di Stefano Ridolfi.

Classe ’89, terzino sinistro caratterizzato da tecnica ed abilità difensiva, non si tratta di certamente di un volto nuovo in quel di Poggio Torriana. Infatti il 30enne atleta romagnolo ha già vestito la maglia biancoazzurra nelle stagioni 2010/2011, 2015/2016 e 2016/2017, impegnato come allenatore nelle categorie giovanili bernesi anche se in azione altrove come giocatore.

Cresciuto nel vivaio del Verucchio, da segnalare le esperienze a Pietracuta (due anni in Prima), Villa Verucchio (tre stagioni, una in ogni Categoria), e Corpolò (un paio di annate in Seconda).

Ora Ridolfi è più che pronto per riabbracciare l’Athletic. “Dopo la chiamata del Presidnete Lapenta non avrei mai potuto rifiutare – commenta l’ex giallorosso -. Per me è come tornare a casa. Mi affascina ritornare a far parte di un gruppo del quale già conosco molti ragazzi: sono onorato di esserne ancora un membro e mi aspetto di poter dare il mio contributo, sia in campo che nello spogliatoio. Obiettivi? A livello individuale non me ne pongo, voglio solo il meglio per la squadra”.

