Al via i centri estivi sportivi di "360 Sport" con insegnanti qualificati e riconosciuti dal CONI

Partenza sprint per i centri estivi sportivi organizzati dalla società ‘360 Sport’ di Morciano di Romagna. In aumento, rispetto all’anno scorso, le iscrizioni all’iniziativa che si svolgerà fino al 13 settembre prossimo.

Tante le novità che bambini e ragazzi hanno trovato al loro arrivo presso gli impianti di via Stadio: accanto alle classiche attività sportive per tutti i livelli (dal tennis alla pallavolo, dal basket al baseball, dal calcio all’atletica, dal frisbee al karate, e tanti altri ancora) il calendario prevede anche gite (parchi acquatici, maneggio, golf, mare, fattoria didattica e parchi avventura), laboratori teatrali e di pittura, lezioni di inglese, giardinaggio e momenti dedicati ai compiti.

Una sorpresa molto gradita ai piccoli ospiti di ‘360 Sport’ è poi il nuovo campo di sabbia con doccia che consentirà di cimentarsi in incontri di beach tennis, beach volley e beach soccer. Un piccolo angolino di spiaggia direttamente in Valconca.

A proposito di spiaggia: in settimana è in programma la prima gita al mare della stagione, a cui ne seguiranno tante altre. Non sarà, però, la classica trasferta sulla sabbia. Bambini e ragazzi, infatti, potranno armarsi di pagaia e salire a bordo di una tavola da SUP (Stand Up Paddle) grazie ai corsi organizzati in collaborazione con il Circolo Nautico di Cattolica, che stanno già registrando molte iscrizioni.

Il fiore all’occhiello dei centri estivi sportivi è però rappresentato dallo staff di insegnanti qualificati che seguiranno e supporteranno i piccoli nelle tantissime attività in programma. Il team, infatti, è composto interamente da laureati in scienze motorie, psicologia, filosofia, tecnici sportivi riconosciuti e docenti di scuole di musica. Al titolo di studio, inoltre, gli insegnanti affiancano una qualifica di tecnico sportivo riconosciuta dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Un aspetto, quest’ultimo, che rafforza ulteriormente il valore dell’offerta messa in campo da ‘360 Sport’ e che costituisce sicuramente una garanzia di qualità per le famiglie che hanno deciso di iscrivere i loro bambini al centro.