Al Gelso Sport tante novità per la stagione estiva 2019!

Novità assoluta Gelso Sport, che porta la sua scuola nuoto e i corsi acquagym al mare, presso il Bagno 91 Marina di Levante di Igea Marina.

Possibilità di lezioni di nuoto private individuali o di gruppo e lezioni gratuite di acquagym per tutti gli abbonati al Gelso che vogliono vivere i loro momenti di sport in riva al mare.

Corsi di nuoto a tariffe speciali in piscina per adulti e bambini, con la possibilità di corsi intensivi da frequentare nell’arco di due settimane.

I corsi proseguiranno per tutta l’estate, anche nei mesi di agosto e settembre oltre agli ormai consolidati corsi di giugno e luglio.

Tariffe speciali in promo esclusive per le tessere ad ingressi per tutti i mesi estivi, con la possibilità di frequentare sia la piscina che la palestra ad un prezzo ridotto di soli 6 euro ad ingresso.

Inoltre, la super promozione estate valida fino al 31 agosto, per poter frequentare senza limiti tutte le attività di Gelso Sport in piscina e palestra (sala fitness, nuoto libero, corsi acquagym e corsi fitness) a soli 50 euro al mese!

Eccezionale calendario di attività estive, con una ricca programmazione di corsi a disposizione dei clienti che potranno scegliere di frequentare liberamente… da quest’anno anche nel parco naturale del Gelso e in riva al mare!