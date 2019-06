Aggiornamenti UEFA e "Canta il calcio solidale" nel programma di "The Coach Experience"

Si avvicina sempre più l’appuntamento con la seconda edizione di “The Coach Experience”, fissata per il 14 e 15 giugno presso la Fiera di Rimini. Tutte le figure professionali del mondo del calcio e gli appassionati sono pronti a radunarsi nel quartiere fieristico riminese di IEG in occasione dell’evento organizzato dall’Associazione Italia Allenatori Calcio (A.I.A.C.), Italian Exhibition Group (IEG) e SG Plus.

Oltre alle presenze di due tecnici di spessore come Alberto Zaccheroni e Davide Ballardini, il panel di relatori della manifestazione si arricchisce con altri illustri allenatori quali Domenico Di Carlo, tecnico della L.R. Vicenza Virtus, Roberto D’Aversa del Parma Calcio 1913, Marco Rossi, commissario tecnico della Nazionale di calcio dell’Ungheria ed Elisabetta Bavagnoli, allenatrice dell’A.S. Roma femminile e vincitrice della Panchina d’Oro per la Serie A femminile 2018-2019.

Il programma di “The Coach Experience” prevede un’importante novità: l’evento di Rimini sarà l’occasione, per gli allenatori professionisti in possesso di patentino UEFA, di sostenere 5 ore di aggiornamento obbligatorio UEFA A e UEFA PRO sulle 15 ore totali da effettuare entro il 31/12/2019. Le stesse ore di aggiornamento saranno a disposizione anche per gli UEFA B e i preparatori atletici . Le lezioni di aggiornamento, nel corso di “The Coach Experience”, saranno svolte sia il 14 che il 15 giugno e i partecipanti potranno decidere di dividere le 5 ore nei due giorni di evento, senza però andare oltre tale monte ore.

Nel corso della due giorni alla Fiera di Rimini andrà in scena anche “Canta il calcio solidale”, una serata di canto, musica e spettacolo a scopo benefico alla quale prenderanno parte diversi allenatori della Serie A e personaggi del mondo calcistico che si cimenteranno nel ruolo di cantanti.

Sul sito ufficiale www.coachexperience.it è possibile acquistare i ticket per partecipare all’evento e consultare il programma completo della manifestazione dedicata ai professionisti e agli appassionati del mondo del calcio.