Un successo il Premio Sport "Alpha Value Management Italy" Rimini e Riccione 2019

Un’altra edizione da ricordare. Va agli archivi col segno più il Premio Sport “Alpha Value Management Italy” Rimini e Riccione 2019, che ha visto giovedì sera sfilare sul palco del ristorante Frontemare di Rivazzurra ben 36 società nella manifestazione organizzata da Icaro Sport e presentata da Roberto Bonfantini e Chiara Ronca.

Targhe d’oro per Rinascita Basket Rimini, Happy Basket Rimini e Claudia Dipilato, la vicecampionessa del mondo di Pole Dance che si è esibita in apertura di serata. Premio “Giuseppe Fabbri” al responsabile tecnico di Insegnare Basket Rimini, Massimiliano Intorcia, “per avere da sempre curato non solo la parte tecnica, ma anche la crescita umana dei suoi ragazzi e aver avuto un occhio di riguardo, insieme alla società Insegnare Basket Rimini, al sociale”.

In occasione del Premio i giovani cestisti Warriors Uisp Rimini hanno ricevuto la coppa e le pergamene per la vittoria della prima edizione di “RBR, che gioco il Basket!”

“È stata un’altra edizione favolosa – commenta Roberto Bonfantini, direttore responsabile di Icaro Sport -. Ringrazio tutte le società, i dirigenti, i tecnici e gli atleti intervenuti, Alpha Value Management Italy per aver reso possibile la serata, l’assessore allo Sport del Comune di Riccione, Stefano Caldari, ed il delegato provinciale del CONI, Rodolfo Zavatta, per la presenza. Un ringraziamento ai fratelli De Luca e a tutto lo staff del Frontemare per l’ospitalità e a Chiara Ronca, che mi affiancato sul palco”.

Il Premio Sport Rimini e Riccione 2019 sarà trasmesso su Icaro TV (canale 91) e in streaming su icaro.tv domenica alle ore 21:00.

Le società premiate: Virtus Romagna, Golden Club Rimini International, Polisportiva Riccione – sezione Judo, Pedale Riminese-Frecce Rosse, Basket Rimini Crabs, Ginnastica Riccione, Riviera Volley Rimini, Riviera Basket ANMIL Sport Rimini, Rinascita Basket Rimini, Happy Basket Rimini, Triathlon Duathlon Rimini, Team Volteggio ASD-Circolo Ippico Riminese, Polisportiva Riccione – sezione Nuoto Agonistico, Malatesta Basket Rimini, Tennis Club Riccione, Polisportiva Garden, Mondosquash Riccione, Rimini Beach Soccer, Pallavolo Viserba, Taekwondo Riccione, Yonghon, Accademia Riminicalcio VB, Sub Riccione, Rimini Rugby, Polisportiva Stella, Insegnare Basket Rimini, Circolo Tennis Viserba, Centro Karate Riccione, BVOLLEY Romagna, Riccione Volley, Real Monteleone, G.A.S. Racing Team, Polisportiva Riccione – sezione Boxe e Thai Boxe, Budo Clan Riccione, Tijger Gym Rimini, Viserba Bike Team.