Torna il Vela Day al Punto Vela Bellariva, sabato 1 e domenica 2 giugno il mattino dalle ore 9.30 alle ore 12.30 ed il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Il Vela Day è un’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Vela per conoscere e diffondere la pratica della vela sia a livello amatoriale che sportivo. Tutti possono partecipare.

Presso il Circolo Punto Vela Bellariva gli istruttori F.I.V. presenteranno brevemente i programmi, l’organizzazione e le attività della Scuola Vela. A seguire illustreranno come si arma un’imbarcazione per un’uscita in mare, come si conduce e quali sono le possibili direzioni rispetto al vento, come interpretare le condizioni meteorologiche e

le elementari normative da rispettare per navigare in sicurezza. Se le condizioni meteomarine lo consentiranno, gli intervenuti potranno provare le sensazioni di una breve veleggiata con derive o catamarani. Tutto gratuitamente e senza impegno.

Un invito particolare è rivolto ai Dirigenti e Docenti degli Istituti d’Istruzione per valutare eventuali collaborazioni al progetto MIUR – FIV Velascuola.