Ottomila presenze per l'8° Torneo Internazionale Città di Rimini. Vincono Forlì e Torino

Calato il sipario sull’8a edizione del Torneo Internazionale Città di Rimini realizzato da Accademia Riminicalcio VB Scuola Calcio Ufficiale Rimini Football Club, organizzato in collaborazione con il Comitato FIGC di Rimini e patrocinato da Comune e Provincia di Rimini.

Ennesimo successo per Accademia Riminicalcio VB lieta dell’importante riscontro ottenuto ed i tanti complimenti ricevuti per la manifestazione 2019 che ha coinvolto a Rimini nel fine settimana circa 8mila persone. Evento dedicato alle categorie giovanili dell’Attività di Base Esordienti e Pulcini che per caratura e prestigio si distingue ormai tra i più quotati sul palcoscenico nazionale.

Manifestazione che ha coinvolto 48 Club per un totale di 72 formazioni partecipanti suddivise in due tabelloni da 36 squadre ciascuno: massimo sforzo possibile da parte di Accademia Riminicalcio VB che ha ospitato nei tre giorni di gioco numerose Società Professionistiche tra le quali i migliori Settori Giovanili nazionali affiancati da prestigiosi Club europei ed importanti Società Sportive Dilettantistiche italiane ed estere.

Undici i Centri Sportivi riminesi che hanno accolto le gare della manifestazione conclusa allo Stadio Comunale Nicoletti di Riccione sede di entrambe le finali e della cerimonia di premiazione alla quale sono intervenuti la Vice Sindaco del Comune di Rimini Gloria Lisi, Adrian Ricchiuti, il Presidente di Accademia Riminicalcio VB Claudio Betti ed il Responsabile Organizzativo Marco Leardini.

Grande apprezzamento per l’ormai consolidata iniziativa di Icaro Sport, media partner della manifestazione, con diretta televisiva e telecronaca live degli incontri di cartello, gare di finale e premiazioni sul canale 211

del digitale terrestre oltre che sulla pagina Facebook Icaro Sport ed in streaming su icaro.tv. Importante ed apprezzato servizio con ben 17 gare proposte in tv che, dopo gli ottimi dati delle precedenti edizioni, ha superato di nuovo oltre 30.000 visualizzazioni nei tre giorni.

Trionfa nella categoria Esordienti la formazione 2006 di FC FORLÌ che si aggiudica il Trofeo “Città di Rimini” ai calci di rigore nella finalissima contro AS ROMA (3° posto per ALTO ACADEMY SSDARL, 4° per BOLOGNA FC), mentre a conquistare il Trofeo “Il Calcio che Diverte” dedicato alla categoria Pulcini 2° anno è invece la squadra 2008 del TORINO FC che prevale nel triangolare conclusivo sui pari età di AS ROMA e JUVENTUS FC classificati rispettivamente al secondo e terzo posto in graduatoria finale.

Questi i vincitori dei quattro premi individuali votati direttamente sul campo da ogni Staff Tecnico avversario al termine di ciascuna gara:

MIGLIOR GIOCATORE

categoria Esordienti: Pappotti Daniele ACCADEMIA CALCIO COMO

categoria Pulcini: Rainero Daniel JUVENTUS FC

MIGLIOR PORTIERE

categoria Esordienti: Piccoli Micael ACCADEMIA FROSINONE CALCIO

categoria Pulcini: Lastoria Tommaso AS ROMA

Accademia Riminicalcio VB vuole porgere un sentito ringraziamento – si legge in una nota – a tutti i Club scesi partecipanti, all’Amministrazione Comunale di Rimini e Riccione, alla Delegazione Provinciale FIGC di Rimini, a tutti i Partner, alla redazione sportiva di Icaro TV in particolare al Direttore Roberto Bonfantini, telecronista delle gare e voce della cerimonia di premiazione, ed infine a tutto lo staff di Accademia Riminicalcio VB che con impegno, passione e professionalità ha dato puntualmente il massimo al fine di rendere possibile tre giornate meravigliose di calcio giovanile.

Ancora una volta concludiamo fieri e soddisfatti l’ennesima importante edizione del Torneo Internazionale Città di Rimini e ringraziamo tutti i partecipanti per i numerosi complimenti ricevuti che vogliamo di cuore estendere a tutte le circa 90 persone che ci aiutano a rendere l’evento impeccabile ed emozionante e che apprezzano insieme a noi lo spettacolo fornito sul campo da questi meravigliosi piccoli calciatori.

Certi di aver garantito un Torneo di qualità siamo riconoscenti verso tutte le singole persone che con il loro prezioso contributo collaborano nella realizzazione di questo importante appuntamento annuale dedicato al calcio giovanile senza le quali non potremmo offrire al meglio questa ricca esperienza di sport e divertimento.

