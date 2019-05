Le campionesse dell'Happy Basket Rimini celebrate in Residenza Comunale

Il sindaco Andrea Gnassi e l’assessore allo Sport Gian Luca Brasini hanno ricevuto in Residenza Comunale le atlete dell’Happy Basket Rimini, la squadra femminile di basket che il 13 aprile scorso, battendo sul parquet della palestra Carim le avversarie del San Lazzaro, ha vinto per la prima volta il campionato di Serie C, conquistando sul campo la promozione diretta alla serie B.

“La scorsa estate ci siamo trovati in Comune per celebrare l’impresa sportiva delle ragazze dell’under 16 vincitrici del Trofeo Emilia Romagna – ricorda l’assessore Brasini –. Oggi ci rivediamo per festeggiare un nuovo importante successo. Risultati che non possono essere un caso, ma che sono il frutto di una buona semina, dell’ottimo lavoro fatto dalla società sul vivaio. Un progetto, quello del Rimini Happy Basket, che partiva dal basso con un duplice obiettivo: far crescere le giovani cestiste e togliersi qualche soddisfazione sul campo. Oggi possiamo dire che entrambi gli obiettivi sono stati brillantemente centrati. Per il movimento cestistico cittadino è un momento positivo, speriamo che possa proseguire, anche grazie al supporto degli sponsor e dei privati”.

Il presidente Giampaolo Piomboni ha sottolineato come il percorso di crescita delle atlete inizi fuori dal campo e ha elogiato il carattere e la determinazione delle ragazze che saranno chiamate il prossimo anno a mettersi alla prova con il campionato di serie B.

Alla fine dell’incontro lo scambio dei doni come vuole la tradizione sportiva: dall’amministrazione una targa alla società e un piccolo omaggio a tutte le ragazze, che hanno ricambiato con due magliette autografate per sindaco e assessore.

Le giocatrici: Giulia Novelli, Maria Gloria Re, Valeria Nanni, Greta La Forgia, Marta Palmisano, Anna Palmisani, Alessia Pigneri, Virginia Tosi, Laura Renzi, Laura Farinello, Bianca Borsetti, Lisa Poplawska, Laura Poplawska, Gaia Panzeri, Asia Lazzarini, Nicole Lazzarini, Margherita Zannoni.

Allenatori: Filippo Rossi, Eros Bezzi.

Preparatore atletico: Luca Scorsone.

Presidente: Giampaolo Piomboni.

Dirigenti: Irene Salvatelli, Marco Fioretti.

Addetto stampa: Massimiliano Manduchi.