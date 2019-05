Le bomboniere solidali della fondazione San Giuseppe rendono le tue occasioni speciali ancora più importanti. Con questo semplice gesto sosterrai il potenziamento dei progetti per le Comunità Educative per minori svantaggiati e per il Centro Diurno per persone disabili della fondazione.

Inoltre le bomboniere solidali sono realizzate dai ragazzi e dalle ragazze delle nostre Comunità Educative Casa Borgatti e Casa Clementini.

Per maggiori informazioni puoi visitare la pagina della fondazione, o scrivere a direzione@sangiuseppe.org