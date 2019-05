La Federazione Sammarinese Attività Subacquee piange Glauco Sansovini

La Federazione Sammarinese Attività Subacquee ricorda con profonda commozione Glauco Sansovini, tra i fondatori nel lontano 1985 della Federazione, di cui è stato presidente per lungo tempo e di cui era diventato presidente onorario dal 2009.

Al figlio Leonardo, presidente della FSAS, alla nipote Camilla e a tutti i famigliari – si legge in una nota della FSAS – va il nostro abbraccio e la nostra sincera vicinanza in questo momento di dolore.

Campionati Italiani Assoluti: un successo dedicato allo storico presidente

Circa 300 gli atleti che, da venerdì e domenica, hanno preso parte ai Campionati Italiani Estivi Assoluti di nuoto pinnato, organizzati per la prima volta dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee, in collaborazione con la Federazione Italiana, nell’impianto del Multieventi Sport Domus. Tre giornate di gara che hanno visto al via 37 squadre, provenienti da tutta Italia, delle quali alla fine si è aggiudicato il titolo tricolore lo Sweet Team Modena.

Ottima la prova di Camilla Sansovini, unica rappresentante della Domus San Marino Nuoto Pinnato ad aver ottenuto i minimi per la qualificazione per gli Italiani Assoluti. L’atleta biancazzurra, seguita dal tecnico Giuseppe Ierardi, ha chiuso quindicesima nei 50 pinne, migliorando di quasi un secondo il suo personale, e si è piazzata al 17° posto nei 100 pinne, abbassando di quasi tre secondi il suo miglior tempo. Una prova che ha una dedica speciale: al nonno Glauco Sansovini, scomparso nella giornata di martedì, tifoso numero 1 di Camilla.

A lui anche la dedica, da parte della Federazione, della perfetta riuscita della manifestazione, nella quale sono stati abbattuti diversi record italiani.