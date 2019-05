La Dulca Angels perde gara1 delle semifinali play off con il Persiceto. In oltre 600 al PalaSGR

Dulca Angels-Persiceto 66-67

IL TABELLINO

Dulca Angels: Zannoni 16, Colombo, Lucchi 5, Fusco, Russu 10, Raffaelli 6, Fornaciari 19, De Martin 10 , Adduocchio ne, Massaria ne, Buzzone ne, Riva ne. All. Evangelisti.

Persiceto: Tomesani 24, Coslovi 7, Cornale, Vaccari, Papotti, Mancin 16, Lorusso, Rusticelli 11, Albertini 9, Guidi ne, Alivisi ne, Baroni ne. All. Berselli.

Arbitri: Boccia e Femminella.

Parziali: 22-23 38-39 57-52 66-67

Note. Spettatori: 600 circa.

CRONACA E COMMENTO

Risultato amaro per i Dulca Angels che perdono al fotofinish gara 1 di Semifinale contro una Persiceto brava a rimanere lucida nei momenti decisivi della partita.

Parterre delle grandi occasioni con oltre 600 presenti stipati nel Pala Sgr ed è subito Persiceto avanti sul 4 a 0 con Tomesani e Rusticelli a cui risponde Zannoni dall’arco. E’ sempre Persiceto a comandare fino al canestro di Fornaciari sulla testa di Mancin con il punteggio che dice 10 a 8 al quinto minuto. Cominciano i primi cambi si vedono l’esperto Albertini e Russu e Persiceto riprende il comando della partita con Mancin che dall’alto dei suoi 208 cm a colpisce da sotto canestro. Con Tomesani Persiceto si porta sul 21 a 18 a un minuto dalla fine del quarto. Timeout Evangelisti e il subentrato Raffaelli scuote il palazzetto imbucando una tripla dall’angolo all’ultimo secondo e fissando il primo quarto sul 23 a 22 per Persiceto.

Secondo quarto che comincia com’era finito il primo con Russu a segnare da tre e servire poi De Martin che la imbuca dalla lunetta. Santarcangelo gioca in velocità e arriva al massimo vantaggio sul 31 a 23 poi sempre i gialloblù hanno diverse occasioni per allungare, invece è la Vis a rifarsi sotto con Mancin e Rusticelli in penetrazione, pareggiando a quota 33 a 2 minuti dalla fine del quarto. Mancin segna ancora da sotto spalleggiato da Coslovi e il canestro quasi sulla sirena, di Fornaciari fissa il punteggio sul 39 a 38 per gli ospiti.

Ripresa con gli Angels che partono forte. Zannoni e Fornaciari sono i protagonisti mentre tra gli emiliani il solito Tomesani è una spina nel fianco per la difesa santarcangiolese. La partita rimane in equilibrio per diverse azioni con errori da entrambi le parti e le difese che prendono il sopravvento. Coslovi in acrobazia pareggia sul 50 pari a 2 e 30 dal termine, Russu con una tripla fortunata dall’angolo porta avanti Santarcangelo, poi dopo il canestro di Rusticelli, è Raffaelli a segnare la tripla del 57 a 52 che fissa il punteggio del terzo quarto.

Ultimi dieci minuti e Persiceto riparte bene con 4 punti consecutivi con a segno prima Coslovi e poi Albertini. Raffaelli prende sfondamento da Tomesani e dall’altra parte Fornaciari da 8 metri su assist di De Martin mette il più 5 che accende di nuovo il pubblico ma Tomesani ricuce in penetrazione e De Martin di nuovo allunga a più 5. Timeout per Coach Berselli e alla ripresa del gioco la recuperata di Raffaelli e il conseguente canestro di Russu danno 7 punti di vantaggio a 5 dal termine. Ancora Tomesani però su un rimbalzo contestato segna da tre e tiene viva Persiceto. A tre minuti dal termine è sempre più 5 per Santarcangelo ma nessuno segna fino alla bomba di Coslovi che a 1 minuto 50 secondi dalla fine porta a -2 i suoi. Fusco perde palla Papotti sbaglia ma Fornaciari sul rimbalzo nel tentativo di lanciare Raffaelli butta fuori il pallone. Dall’altra parte Tomesani segna e subisce il fallo, portando avanti i suoi con il gioco da tre punti, Lucchi è stoppato da Mancin e Persiceto a 8 secondi dal termine compie infrazione di 24 secondi. Timeout Evangelisti e Persiceto che non si trova in bonus lascia effettuare la rimessa per poi commettere fallo su Lucchi a 2 secondi e 5 decimi dal termine. Ancora Timeout per Evangelisti e sulla rimessa un tocco di Persiceto fa passare altri 7 decimi. Di nuovo rimessa e Fornaciari nel cuore dell’area sbaglia il tiro sulla sirena facendo terminare la partita sul punteggio di 67 a 66 per gli ospiti.

Grande rammarico per gli Angels ma anche la consapevolezza che si è persa solo una battaglia e non la guerra e che mercoledì a Persiceto si andrà per riportare la serie in Romagna.

Ufficio Stampa Angels Santarcangelo