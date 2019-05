Gli Ultras del Cattolica chiedono un incontro con il sindaco Gennari

Gli Ultras del Cattolica chiedono un progetto serio per la società giallorossa ed un incontro al sindaco Mariano Gennari. Le motivazioni in una nota giunta in redazione.

“Dopo l’amara conclusione di questa stagione, gli Ultras Cattolica si ritrovano nuovamente a rialzare il capo e scrutare l’orizzonte per capire quello che può accadere al futuro della Nostra amata squadra – si legge nel comunicato -. Sussurri di ogni tipo si rincorrono in questi giorni, veri o falsi che siano, ed è per questo che vogliamo far sentire anche la nostra voce e chiedere CHIAREZZA subito, per evitare di ritrovarci in piazza come la scorsa estate.

Quella chiarezza che ci fa dire che sicuramente non saremmo disposti ad accettare il ritorno di personaggi che hanno già fatto sparire il glorioso “Cattolica Calcio” e per poco concedevano il bis con la “Giovane Cattolica”, ma che non accetteremmo neanche gestori di squadre uniche o divise, che siano di Cattolica, frazioni o stranieri, che pensino di lucrare con l’affitto di un campo o di farsi uno stipendio aggiuntivo.

Sosterremmo solo un progetto serio, pluriennale, che parta dal settore giovanile e arrivi fino alla prima squadra, che punti a riportare la maglia giallorossa a giocare in campionati più consoni al proprio blasone. Abbiamo bisogno di una proprietà che certamente usi la testa, ma anche che provi amore e passione per il Cattolica Calcio e per quello che rappresenta, quei sentimenti che aveva l’ormai ex Presidente Francesco Visino che non finiremo mai di ringraziare per aver tenuto in vita il calcio giallorosso.

Per questo oggi siamo qui a chiedere al Sindaco Mariano Gennari un pubblico incontro, dove e come vuole Lui, perché solo il nostro primo cittadino può garantire quella trasparenza di cui tutti gli sportivi cattolichini con il giallorosso nel cuore hanno bisogno. Perché NOI SIAM CATTOLICA!

Ultras Cattolica”