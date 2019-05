Delegazione Provinciale di Rimini della FIGC, rinviate le partite di Seconda e Terza Categoria

In considerazione dello stato attuale degli impianti sportivi e delle previsioni meteorologiche del fine settimana – si legge in una nota -, la Delegazione Provinciale di Rimini della FIGC comunica il rinvio della 30a giornata campionato provinciale di Terza categoria a sabato e domenica 25 e 26 maggio, della finale dei play off di 2a categoria Spontricciolo-Asar a domenica 26 maggio e della gara di ritorno dei play out di 2a categoria San Patrignano-Torre Pedrera a domenica 26 maggio.