BVOLLEY Romagna. L'Under 14 è Campione Territoriale Fipav Romagna Uno

Finalmente, al terzo tentativo, dopo la bella medaglia d’argento conquistata dall’Under 18 e il quarto posto dell’Under 16, per il Bvolley Romagna è arrivato il momento di salire sul più alto gradino del podio; domenica 12 maggio al MiniPalazzetto di Cesena l’Under 14 ha conquistato il titolo di Campione Territoriale Fipav Romagna Uno.

Giornata davvero memorabile a coronamento di una stagione carica di emozioni difficilmente dimenticabili e che sono esplose incontenibili all’ultimo punto della finale contro la Libertas Volley Forlì, unica squadra che è riuscita a mettere in difficoltà il BVolley U14 durante la stagione. Una cavalcata davvero entusiasmante che è iniziata ad ottobre in campo con le prime e più semplici partite, ma soprattutto in palestra durante gli allenamenti e nello spogliatoio dove la squadra nasce, si forma e diventa Squadra vera.

La lunga giornata al Minipalazzetto di Cesena si apre con la semifinale contro Romagna in Volley. Le cesenati, che fanno un po’ gli onori di casa, rappresentano un ostacolo di tutto rispetto. L’ultima partita della poule giocata contro di loro è stata vinta solamente al tie-break e ciò rende il confronto sulla carta molto aperto. Le ragazze di Coach Cardone mettono subito le cose in chiaro e solo il terzo set risulta combattuto, ma ancora una volta la maggior concretezza e la maggiore abitudine ad affrontare lo stress nei punti decisivi consente al BVolley di chiudere 25-21: è finale contro la Libertas Volley FC che ha liquidato 3 a 0 il Cattolica Volley nell’altra semifinale.

BVolley Romagna-Romagna in Volley 3-0 (25-17, 25-13, 25-21)

Inizia la lunga attesa (oltre 5 ore) che porterà alla finale e nel frattempo il Cattolica si aggiudica la finalina per il 3° posto al tie-break 17-15. È tempo di finale e si capisce da subito che sarà una partita complicata; Le forlivesi si rivelano una squadra ostica e ben messa in difesa, pochissimi gli errori ed i punti regalati. Il primo set va avanti punto a punto fino al 26-24 finale, che premia la miglior propensione al gioco di attacco del BVolley. Il secondo set ha un andamento ben diverso; un buonissimo turno di battuta che dura 12 turni consecutivi, con 4 aces e diversi servizi che mettono in grave difficoltà la ricezione delle forlivesi determina l’andamento del set, 25-6 il risultato finale. Torna viva la Libertas Forlì nel terzo set ma subisce ancora a metà set il buon momento del BVolley in battuta che determinerà il break decisivo e porterà a chiudere set e partita 25 a 21.

BVolley Romagna-Libertas Volley FC 3-0 (26-24, 25-6, 25-21)

Ora è il momento della festa, dimenticate le tensioni, le ragazze possono lasciarsi andare ai consueti cori ed alle manifestazioni di gioia del tutto meritate per l’impegno profuso durante l’anno; la bella cornice della premiazione conclude una giornata davvero memorabile ed incorona il BVolley Under 14 Campione Territoriale Fipav Romagna Uno.

Questo il commento di Coach Cardone: “davvero una splendida vittoria perché va oltre al successo sportivo, dà soddisfazione degli sforzi compiuti durante l’anno e rappresenta il giusto coronamento ad un percorso di crescita tecnica ed umana iniziato ad ottobre e che ha avuto la sua perfetta conclusione nella giornata di oggi. Certo, non si può negare qualche momento di difficoltà ci sia stato durante la stagione, ma è stato superato con il confronto e la forza del gruppo e questo rende la vittoria di ieri ancora più bella: sono i valori dello sport, quelli per cui tutti noi ci adoperiamo perché siano sempre presenti nei nostri e nelle nostre ragazze. Voglio ringraziare davvero queste meravigliose ragazze ed insieme anche i loro genitori che le hanno traghettate a tutti gli allenamenti e seguite un po’ ovunque, per l’impegno che hanno profuso durante tutto l’anno e la passione che ci hanno messo. Per finire un ringraziamento particolare a Roberto Baldacci, per la preziosa collaborazione e le per le sue valutazioni tecniche che anche oggi abbiamo condiviso”.

A chiudere degnamente la splendida giornata ed a incorniciare questa stagione da ricordare le parole del Coordinatore Tecnico Balducci: “Siamo molto contenti del risultato ottenuto. Le ragazze sono state davvero brave, durante le finali hanno messo in mostra un bel gioco ed il merito va a Vittorio, Roberto e Mauro che nel corso della stagione hanno sempre tenuto alto il grado di attenzione. Da questo gruppo siamo ripartiti poco più di un anno fa con una programmazione diversa e ben precisa, che le ha coinvolte nel loro anno di Under 13 solo con allenamenti settimanali e l’idea di conquistare l’unico titolo che ci mancava come Bvolley. Un grazie alle famiglie che ci hanno sempre supportato ed alle società del gruppo che continuano a fare squadra e a credere nella bontà del lavoro che viene sviluppato. Un progetto che sta concludendo la sua dodicesima stagione e che ha raggiunto ancora una volta la Final Four in tutte le categorie!”

Ufficio Stampa BVOLLEY