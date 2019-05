Alessandro Falcucci è in semifinale nel torneo di 3a categoria del Tennis Viserba

Un altro talento sboccia alla San Marino Tennis Academy. Si tratta di Alessandro Falcucci, un giovane che, da quando è seguito sul Titano da coach Giorgio Galimberti, ha fatto davvero passi da gigante.

L’ultimo brillante risultato arriva dal torneo nazionale di terza categoria del Tennis Viserba, il classico memorial “Sandrino Boschetti”, dove Falcucci ha raggiunto le semifinali.

Nel torneo riminese Falcucci (3.1), testa di serie numero 4, ha esordito direttamente negli ottavi battendo (4-0 ritiro) il 3.3 Andrea Travaglini (numero 13 del seeding), ex 2.7, poi nei quarti ha superato con il punteggio di 3-6 6-1 6-4 un altro giovane in progresso come il 3.1 locale Luca Bartoli, quinta testa di serie.

Ora la sfida in semifinale contro il vincente del match tra il 3.1 Massimiliano Angeli (numero 1 del tabellone) e Samuel Zannoni (3.4).

Ufficio stampa San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti

Alessandro Giuliani