Al Riviera Golf Club lo scorso week end "Gli amici di Paolo" e la "Riviera Golf Pool Cup"

Un altalenante sabato al Riviera Golf Club, fatto di sole e pioggia. Questo il meteo che ha accompagnato la gara Gli amici di Paolo.

In occasione del 3° Memorial in ricordo di Paolo Angeletti, “Gli amici di Paolo” hanno deciso di devolvere l’intero ricavato della gara di golf organizzata all’associazione Genìa, un gruppo di cittadini (genitori, familiari, amici, conoscenti, operatori del mondo della scuola e del sociale e persone impegnate in settori diversi) che hanno incontrato nella propria vita bambini ed adolescenti con disabilità, ne hanno conosciuto le difficoltà ed intendono operare per ridurre l’handicap nei diversi contesti. Raccolti circa mille euro, devoluti in beneficenza.

Nella 1a categoria Matteo Fiori si è battuto per conquistare il 1° Netto con uno score di 39 punti, mentre al 2° Netto si è piazzato Roberto Sollevanti, totalizzando 37 punti, entrambi di Bologna. Al 3° Netto invece Gianluigi Bardeggia del Riviera Golf Club, che ha chiuso con uno score di 37 punti.

Nella 2a categoria il Riviera Golf Club conquista tutto il podio. Tonino Ruscelli al 1° Netto, Gianfranco Manfroni al 2° Netto e Angelo Balducci al 3°, rispettivamente con gli score di 39, 39 e 35 punti.

Nella 3a categoria al 1° Netto vediamo Enrico Balzi con 44 punti, al 2° Netto Federico Ferrini, di Montegiove, con 39 punti, e al 3° Netto Alessandro Romagnoli con 37 punti.

Si aggiudica il 1° Lordo Loris Riccardi, di San Marino, con 32 punti totali, e il 1° Ladies per Orietta Barocci, con 30 punti. Il 1° Juniores e il 1° Seniores rispettivamente vanno a Diego Emanuele Danzi con uno score di 30 punti e Cristino Giorgetti con 35 punti.

Il nearest to the pin va al Andrea Fazioli, Fonti Golf, con 3,70 metri.

La pioggia non vuole fermarsi e fino alle 15 si sopporta anche, infatti si gioca la Riviera Golf Pool Cup.

Nella 1a categoria Mirko Orazi, Alpe Luna, si staglia al 1° Netto, totalizzando 39 punti e al 2° Netto Valerio Succi, Riviera Golf Club, con 38 punti.

Nella 2a categoria al 1° Netto si conferma Marco Monti e al 2° Netto Alberto Ferretti, entrambi del Riviera Golf Club e rispettivamente con 36 e 33 punti totalizzati.

Nella 3a categoria David Pierinelli, Casalunga, vince il 1° Netto, con uno score di 40 punti, mentre al 2° Netto Francesco Rossi, Alpe Luna, con 39 punti totali.

Nelle categorie speciali di domenica il 1° Lordo viene consegnato a Guido Giunta, 31 punti, il 1° Ladies a Nicoletta Ricci, 31 punti e il 1° Seniores a Enrico Bernabè, 38 punti, tutti e tre di Riviera Golf Club.

La gara prevista domenica HERMAN MILLER & DELLA CHIARA GOLF POOL CUP 2019 verrà disputata nel mese di giugno.

Questo weekend altri due appuntamenti: sabato 25 GOLF&CO CENTRO GOLF CUP 2019 e domenica 26 il BMW GRUPPODIBA.