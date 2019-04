Rimini FC. Alessandro Pecci in Rappresentativa Under 17 di Lega Pro per la "Lazio Cup"

Il calciatore Alessandro Pecci, attaccante dell’Under 17 biancorossa guidata da mister Lele Vanni, è stato convocato dal ct della Rappresentativa Under 17 di Lega Pro Daniele Arrigoni per il torneo internazionale “Lazio Cup”, la manifestazione che si svolgerà da domani a domenica 5 maggio a Fiuggi.

Gli azzurrini sono stati inseriti nel girone B assieme a Pistoiese, Benevento e Kisvarda, formazione ungherese. La Rappresentativa esordirà martedì, alle 9.30, opposta alla Pistoiese.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.