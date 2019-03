Team del Capitano. Primi appuntamenti, nuovo obiettivi e le prossime organizzazioni

Il Presidente Daniele Bertozzi assieme al Consiglio Direttivo dà il benvenuto ai nuovi sponsor alla cena di inizio anno. Presente il corridore cesenaticense Manuel Senni, ospite d’onore a fare da “padrino” alla serata. La precedente annata terminata con il successo nella classifica a squadre del Marche Marathon e con la conquista della maglia iridata di Maria Cristina Prati porta tutto il team sull’onda dell’entusiasmo.

“Ad essere sinceri – ha detto il presidente Daniele Bertozzi –, non credevamo di riuscire a raggiungere i risultati ottenuti nella precedente annata. Siamo ripartiti con i nostri ragazzi e il divertimento ha portato tutti ad una stagione di grandi successi personali. Quest’anno partiamo sicuramente con ambizioni maggiori, con un organico che continua a crescere”.

Una formazione che si prefigge l’obiettivo di presentarsi ai nastri di parte delle varie manifestazioni col maggior numero di atleti possibile. Tra gli impegni organizzativi messi in calendario; la corsa per la categoria esordienti e la vicinanza del Team verso il mondo del ciclismo giovanile: “Vogliamo dare una mano a questo sport anche ad altri livelli – prosegue Bertozzi –, anche quest’anno è stata messa in calendario una corsa riservata alla categoria esordienti il secondo “Gran Premio Team del Capitano”.

Iniziato il 2019, partono le corse e il team si mette subito in mostra: prima vittoria stagionale per Debora Morri vincitrice assoluta e Maria Cristina Prati seconda classificata. Fra gli uomini nel percorso medio vittoria di categoria M6 di Mirco Mignani e nel percorso lungo 30° assoluto e terzo posto di categoria per Alessandro Rovelli e tra gli M6 seconda piazza per Davide Guardigli. Seconda posizione per il team nella classifica a squadre.

Le prossime corse in programma saranno: Strade Bianche, 10 Marzo, G.F. Davide Cassani, 17 Marzo, G.F. del Po’, 24 Marzo, G.F. Colnago, 7 Aprile ed la G.F. Michele Scarponi, 14 Aprile.

I nomi degli Sponsor: Pepperbike Rimini, Promix materiali edili, LGL etichettificio, KeForma integratori, Deltacom..idraulica-climatizzazione-fotovoltaico, Hotel al Bivio – Imer , Assicurazioni Generali – agenzia di Santarcangelo, Ristorante Rinaldi, Trek , Bontrager , Caffè Sinfonia- Villa Verucchio, Alè abbigliamento, Birra Amarcord e Serigrafika.

Per ulteriori informazioni sul team pagina Facebook Team Del Capitano ASD.