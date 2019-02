Quota 100. Quasi 50mila domande in Italia, oltre 250 nel riminese

In meno di 20 giorni sono poco meno di 50mila le domande per accedere alla pensione anticipata con Quota 100 (62 anni di età più 38 di contributi) arrivate all’Inps. Per la precisione si tratta di 49.922 domande e 17.077 arrivano da lavoratori pubblici. Nella maggior parte dei casi le richieste arrivano da uomini (oltre 38mila). In provincia di Rimini alle 13 di venerdì si contavano 259 domande. In testa c’è Roma (3.875 istanze), seguita da Napoli (2.393) e Milano (1.895). A poca distanza Palermo (1.499). Oltre il migliaio anche Bari (1.273), Catania (1.263) e Torino (1.251). In coda Fermo, nelle Marche, con 75 istanze.

Alcuni dettagli sulla Quota 100

Quota 100 è un trattamento “privilegiato” che dovrebbe essere concesso a 650mila persone in tre anni. Sta al lavoratore scegliere se sfruttarlo oppure no in base alla convenienza ad uscire: uscendo prima dal lavoro, versando meno contributi e vedendosi trasformare il montante contributivo con coefficienti più bassi, l’assegno previdenziale incassato sarà infatti inferiore a quello che si sarebbe percepito attendendo la soglie Fornero. Coloro che usciranno con quota 100 non potranno poi cumulare redditi da lavoro con quanto incassato di pensione per tutta la durata dell’anticipo, cioè fino a 67 anni. Si potrà arrotondare solo con lavoro autonomo occasionale e fino al tetto massimo di 5.000 euro all’anno.