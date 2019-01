DANY DOLPHINS RICCIONE-PROGRESSO HAPPY BASKET CASTELMAGGIORE 77-67

IL TABELLINO

DANY RICCIONE: Diagne, Medde 15, Pierucci 16, Puzalkov ne, Amadori 18, Chistè, Martinucci 2, Bianchi 2, Serafini, Mazzotti 18, Stefani 6. All. Ferro.

PROGRESSO: Chiusoli 4, Boraggini 2, Cocchi 6, Tolomelli 7, Baldazzi 10, Solmi 6, Fiorentini 6, Giunchedi 6, Gambetti 4, Asciano 16, Tinti. All. Gemelli.

ARBITRI: Paradiso di Modena e Cascioli di Carpi.

Parziali: 22-13, 35-29, 62-43.

CRONACA E COMMENTO

La Dany Riccione supera di slancio il Progresso Happy Basket e centra il suo primo successo dell’anno solare 2019, quinto in stagione (77-67). L’impegno casalingo contro il fanalino di coda del girone B di serie D regionale non deconcentra affatto la giovane truppa di coach Maurizio Ferro che anzi azzanna la partita fin dalla palla a due per poi concedersi una piccola pausa soltanto nell’ultimo quarto con il punteggio ormai largamente a proprio favore. La partenza dei Dolphins è di quelle giuste, la difesa concede pochissimo agli avversari di Castelmaggiore e il primo periodo si conclude con un beneaugurante +9 (22-13). E’ ancora troppo presto per pensare di avere già in tasca il referto rosa e infatti nel secondo quarto il Progresso rosicchia qualche punto e si va al riposo sul 35-29, frutto comunque di un’ottima prestazione difensiva dei biancazzurri. Ma è al ritorno in campo dopo l’intervallo che la Dany spacca in due la partita. Le bombe di Medde (5/12) e Pierucci (4/10), i rimbalzi di Mazzotti (9) e Amadori (8 di cui 4 in attacco) producono lo strappo decisivo, un parziale di 27-14 e adesso sì che la partita è praticamente in archivio (+19 a fine terzo). Logico che i Dolphins stacchino un attimo il piede dall’acceleratore negli ultimi 10 minuti, si chiude sul 77-67 e per la Dany è il ritorno al successo dopo tre turni di astinenza.

Positivo l’esordio di Marco Bianchi, che ha dato esperienza e sostanza sotto canestro pur non essendo ancora al top della forma, ma potrà solo migliorare. Venerdì prossimo (ore 21) trasferta a Imola contro l’International Basket per un altro scontro diretto.