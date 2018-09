Coppa Italia. Tra Futsal Bellaria e Calcio a Cinque Rimini.com finisce in parità

FUTSAL BELLARIA: Braghittoni, Fumia, Giannini, Putti, Tana, Avdullai, Ceccaroni, Meleleo, Manzi, Hidri, Buda, Aruci. All.: Muccioli.

CALCIO A CINQUE RIMINI.COM: Moreno, Moretti, Farfallino, Sabir, Vitali G., Muratori, Gasperoni, Canducci, Vitali P., Tonetti, Delvecchio. All.: Capriotti.

ARBITRI: Giliberti di Forlì, Valli di Faenza.

RETI: 24’ pt Farfallino, 22’ st Fumia.

CRONACA E COMMENTO

Due pareggi in altrettante partite per i biancorossi di Pier Francesco Capriotti, che salgono così a 2 punti nella classifica del girone D. Un risultato tutto sommato giusto, figlio di una partita equilibrata che ha visto un Rimini.com maggiormente brillante nella prima frazione di gioco, mentre i padroni di casa si sono fatti preferire nella ripresa. La rete del momentaneo 1-0, arriva al 24’ del primo tempo ed è opera di Farfallino, bravo a concludere al meglio lo schema su punizione disegnato dai biancorossi. Il Bellaria prova a riportare in equilibrio la partita immediatamente con Avdullai che viene fermato da un’incredibile traversa. I secondi 30’ si aprono con il brivido per i biancorossi. Ceccaroni prova da fuori a sorprendere Moreno: una deviazione di Delvecchio fa assumere al pallone una traiettoria inaspettata che per fortuna del Rimini.com termina la propria corsa sul palo. Ma il gol è nell’aria e il meritato pareggio arriva verso la fine del match. Al 22’ Moreno non può nulla sull’invenzione di Fumia, autore di un gran gol con un tiro dal limite che si insacca direttamente sotto la traversa.

In casa Rimini.com è evidente che i lavori siano ancora in corso, ma la squadra di mister Capriotti anche quest’oggi ha mostrato ulteriori passi in avanti, che lasciano presagire in una stagione colma di spunti interessanti.

Michelangelo Bachetti

Addetto stampa Calcio a Cinque Rimini.com

Icaro Sport