Si progetta un campionato nazionale di basket delle categorie “over”

Esiste una seria intenzione di progettare un campionato nazionale di basket delle categorie “over” che abbia una prima fase regionale e successivamente un concentramento interregionale delle squadre qualificate con relativa fase finale come già avviene per il settore giovanile.

A questo scopo è necessario provvedere ad un censimento regionale delle squadre OVER esistenti delle quali è necessario conoscere il nominativo del referente, la loro attività e se sono composte da giocatori misti oltre a definire a quale categoria appartengono. L’ambizioso progetto mi è stato trasmesso da Giorgio Papetti, famoso ex giocatore di Olimpia Milano e Pallacanestro Milano, ora di professione medico e titolare del museo virtuale del basket milanese (http://www.museodelbasket-milano.it) nonché ideatore della formazione over 55 Maxibasket Milano.

Raccolgo volentieri il testimone di questa bella iniziativa come referente per il censimento per quanto riguarda l’Emilia e Romagna e le Marche invitando tutti gli amici a sollecitare le formazioni esistenti ad inviarmi i propri dati scrivendo a Daniele Bacchi, Rimini, dbacchi@gmail.com.

Una grande opportunità che rafforzerà i legami tra chi ha condiviso la grande passione per la pallacanestro ed un’occasione per ritrovarsi, consolidare le vecchie e generare le nuove amicizie promuovendo ciò che per noi è sempre stato lo sport più bello del mondo.

L’Emilia e Romagna e le Marche ospitano un elevatissimo numero di talenti straordinari la cui presenza sui campi di basket esalta la funzione educativa e sportiva a prescindere dall’età anagrafica. Un esempio per i giovani che si raccolgono attorno alla palla a spicchi e che noi “over” abbiamo il dovere di avvicinare e mantenere legati alla grande passione che ancora ci tiene legati anche se l’attività fisica è preclusa.

A Napoli esiste già una “conference” di 6 squadre over 50 datata marzo 2018, dobbiamo subito allargare la rete a tutto il territorio nazionale; non dimenticate che l’Italia è campione del mondo over 40 e over 50 e finalista nella over 60 ed over 70.

Daniele Bacchi