PromoPharma al tie-break sul Potenza Picena: è salvezza

🔊 Ascolta l'audio

Serie B masch. PromoPharma-Potenza Picena 3 a 2 (25/17 22/25 25/18 17/25 15/8)

Arbitri: Riccardo Falomo (1°) Paolo Salaris (2°).

La vittoria al tie-break di sabato 4 gennaio al Pala Casadei su Potenza Picena è sufficiente a garantire la salvezza alla PromoPharma San Marino anche grazie alle contemporanee sconfitte di Forlì e Ravenna. I ragazzi guidati da coach Marco Ricci si sono così garantiti la sesta stagione consecutiva nella quarta serie nazionale. La partita è stata tirata e i marchigiani, che non avevano niente da chiedere al campionato, hanno comunque cercato di portare a casa la vittoria, senza regalare alcunché. I titani, senza l’opposto Marcovecchio, infortunato, e altri giocatori in non perfette condizioni di salute, hanno comunque giocato una buona partita con i soliti Kiva e Frascio a “bombardare” la difesa avversaria ai quali si è aggiunto un volitivo Bernardi. Il centrale ha messo a segno 11 punti con ben 6 muri-punto.

Cronaca. La PromoPharma prende subito in mano il gioco (11/4 al primo time-out ospite), grazie ad attacchi efficaci ben orchestrati dal palleggiatore Rondelli e qualche errore di troppo degli avversari in attacco. Dopo il time-out Potenza Picena reagisce con un break di 5 punti (11/9) ma i padroni di casa rispondono con un contro-break di 5 a 1 (16/10). È il momento decisivo del set perché gli ospiti non trovano il modo di reagire e continuano a sbagliare, mentre i sammarinesi continuano a schiacciare e difendere con efficacia. Si chiude sul 25/17. Il secondo set ha un inizio equilibratissimo (6/5) con Kiva e Frascio che tengono la PromoPharma davanti nel punteggio. Arrivano anche punti dal centro, i marchigiani continuano a commettere qualche errore di troppo e il divario di punti si allarga (12/6 al time-out). Dopo il time-out i potentini hanno una reazione importante come nel primo parziale, vanno sul 13/12, e riaprono set e partita. Si va avanti spalla a spalla fino al 20 pari quando un errore in attacco dei locali e un muro punto ospite scavano un divario che risulta decisivo (22/25). La terza frazione di gioco si apre con i titani precisi a muro e in attacco che scavano subito un solco importante (6/1). Su questo divario iniziale costruiscono tutto il set, tenendo sempre a distanza gli avversari fino alla fine (25/18). Nella quarta ripresa è Potenza Picena a partire forte (4/9) e a costringere San Marino al time-out. Gli ospiti non regalano niente mentre i titani appaiono molto tesi e fallosi. Sul 6/12 coach Ricci cambia la diagonale (Muccioli/Paganelli per Rondelli/Kiva) in cerca di nuove soluzioni. I titani si avvicinano fino al 13/16 ma subiscono un altro break (13/19) che preclude le speranze di rientrare nel set (17/25). Il tie-break è a senso unico: parte meglio la PromoPharma (3/0) che cambia campo sull’8/3. Il resto del tie-break scivola via senza troppi problemi. Si chiude sul 15/8 e può iniziare la festa.

Tabellino PromoPharma: Benvenuti 5, Carigi 3, Kiva 16, Frascio 24, Bernardi 11, Rondelli, Rizzi (L1), Paganelli 2, Muccioli. N.E. Conti, Volpinari, Ricci, Bacciocchi (L2). Ace 3. Battute errore 11. Muri punto 9. All. Marco Ricci.

Tabellino Potenza Picena: Monti 1, Nobili 14, Sassi 1, Donati 5, Talevi 12, Vignaroli 8, Oberto (L1), Facchi 8, Bernacchini 14, Valla 2, Minelli. N.E. Pastocchi, Gaspari, Negro (L2). Ace 5. Battute errore 17. Muri punto 7. All. Matteo Zamponi.

Classifica: Begin Volley Collemarino 63, La Nef Osimo 55, Sabini Castelferretti 51, 4 Torri Ferrara 44, Paoloni Macerata 39, Loreto 35, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 33, Potenza Picena 31, PromoPharma 26, Querzoli Forlì 20, Pietro Pezzi Ravenna 20, Novavetro San Severino Marche 17, Lube Civitanova 16.

Prossimo turno (giornata 26 – ultima di campionato). Sabini Castelferretti – PromoPharma. Sabato 11 maggio, ore 18, a Falconara.

Ufficio stampa Federvolley San Marino