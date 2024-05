Poster per la Pace "Osate sognare" 2023/'24 Lions Club Rimini Host e Rimini Malatesta

🔊 Ascolta l\'audio

Anche quest’anno il Poster per la Pace Lions International ha incontrato l’attenzione degli studenti di otto scuole riminesi e del circondario che hanno sottoposto 260 disegni alle commissioni di valutazione formate da Socie e Soci dei due Lions Club, coordinate dai rispettivi Presidenti 2023-24: Daniele Bacchi e Pietro Di Giovanni. I disegni primi classificati di ogni Scuola hanno partecipato alla selezione nazionale ed i quattro vincitori insieme ai classificati al 2°, 3° e 4° di ogni Scuola hanno ricevuto il premio per l’ambito locale.

Le commissioni ringraziano i Dirigenti scolastici e si complimentano per l’ottima opera didattica dei Docenti che hanno coinvolto – si legge in una nota dei due Club -, in così breve tempo, gli studenti ai quali va riconosciuto l’impegno profuso per esprimere graficamente il loro pensiero sul tema proposto evidenziando un livello decisamente elevato sia dal punto di vista grafico sia per quanto riguarda la riflessione su tema proposto.

Nel dialogo con i docenti è emerso positivamente il più ampio piano educativo sociale che hanno sviluppato attraverso la realizzazione artistica e possiamo ritenere pienamente realizzato il progetto nonché raggiunto lo scopo del Concorso un Poster per la Pace.

Davanti ad una platea ampia e vivacissima i Presidenti e le curatrici dell’iniziativa: Simonetta Lolli, Isabella Serra Annarella, Biancamaria Toccagni, Vittoria Vitale, hanno evidenziato l’opera dei Lions nel mondo e ribadito il significato del Progetto che, nell’insieme ha premiato 28 partecipanti.

Ricordiamo i vincitori assoluti del Premio, nelle varie Scuole che sono risultati:

IC Coriano (RN) – Scuola Secondaria di I° grado di MONTESCUDO, Prof. Annalisa Franzoni: 1° Classificato FRANCESCO PAESANI 3ªA

IC Ospedaletto (RN) – Scuola Secondaria di I° grado “G. Ravegnani” Prof. Michelangelo Lefante: 1° Classificato SALVATORE IACOLARE 3ªA

IC XX Settembre Rimini – Scuola Secondaria di I° grado Borgese, Prof.sse Maria Annibalini e Giulietta Gheller: 1° Classificato DAVID MARCU 2ªD

IC Enrico Fermi Viserba (RN) – Scuola Secondaria di I° grado, Prof. Enzo Torri: 1° Classificata ANNA CECCARELLI 2ªB

IC Alberto Marvelli – Scuola Secondaria di I° grado – Prof.sse Elda Oliviero e Annamaria Buscarini, Prof. Donato Lombardi: 1° Classificata EMMA BRONZETTI 3ªH

IC Dante Alighieri – Scuola Secondaria di I° grado – Prof. Andrea Carlini: 1° Classificata SOFIA BIANCHI 2ªE

IC Centro Storico Panzini – Scuola Secondaria di I° grado – Prof.ssa Michela Ciavarella: 1° Classificata VARVARA YUSHCENKO 3ªD

Scuole Maestre Pie Rimini – Scuola Secondaria di I° grado – Prof.ri Giovanni Pretolani e Emanuele Evangelista: 1° Classificato FILIPPO BOTTEGHI 3ªA.

Compiaciuti per il rilevante risultato ottenuto i Club Lions Rimini Host e Rimini Malatesta auspicano – conclude la nota – che la proficua collaborazione possa proseguire nel prossimo anno scolastico e si pongono fin da ora a disposizione dei docenti e degli studenti per l’edizione 2024-25 il cui titolo è “PACE SENZA LIMITI”.