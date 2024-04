🔊 Ascolta l'audio

RICCIONE CALCIO 1926-DELFINI RIMINI 4-1

IL TABELLINO

RICCIONE CALCIO 1926: Leardini, Olivieri, De Luigi, Pironi, Lepri (83° Labudiak), Ioli, Tonini, Mussoni, Urbinati (83° Diop), Cangini (56° Baldini), Fantini (46° Semeraro, 69° Zavatta). A disposizione: Crescentini, Borgognoni, Colonna, Pari. All. Bucci.

DELFINI RIMINI: Berardi, Zamponi, Muccini (65° Paganelli Riccardo), Gianfrini (60° Maioli), Pasolini (73° Tebaldi, Pruccoli, Paganelli Federico, Zaghini, Della Marchina, Righini, Piva (60° Del Monaco). A disposizione: Mussoni, Gabriele, Drudi, Gjoni, Morolli. All. Socci.

ARBITRO: Pietro Pio Izzo sez. Faenza.

MARCATORI: 36° Paganelli (D), 54° Urbinati (R), 59° e 61° Semeraro (R) 82° Tonini (R).

AMMONITI: Pruccoli (D), Urbinati (R).

LA CRONACA

Sfida cruciale nella penultima giornata del girone H di Prima Categoria per il Riccione di mister Bucci che ospita tra le mura amiche il Delfini Rimini. Al 13° la prima conclusione è del Riccione con Tonini ma il suo destro è impreciso. Al 23° ci prova il Delfini con il destro largo di Paganelli. Al 31° ancora Riccione, fuga di Tonini sulla sinistra, palla al centro per Cangini che per ben due volte prova la conclusione ma non centra clamorosamente il bersaglio. Al 36° nel primo, vero tiro nello specchio del primo tempo il Delfini passa con la conclusione da lontano di Paganelli che beffa Leardini per l’1-0 degli ospiti.

Al 2° minuto della ripresa subito Delfini ancora con Paganelli, ma il suo destro è largo. Un minuto dopo ghiotta occasione per Cangini che liberato da un traversone di Tonini calcia al volo sopra la traversa da ottima posizione. Al 9° il neo entrato Semeraro opera un cross perfetto per la testa di Urbinati che infila l’1-1 del Riccione. All’11° ancora Riccione con Tonini che ci prova di sinistro, palla fuori. Al 14° i biancazzurri hanno l’opportunità di ribaltare il risultato: per un fallo su Olivieri l’arbitro concede il rigore e dal dischetto Semeraro trasforma con l’aiuto del palo per il 2-1 Riccione. L’ingresso del numero 18 ha cambiato volto alla partita tanto che al 17° Semeraro segna anche il terzo gol calciando di destro nell’angolino alla destra di Berardi per il 3-1. Al 22° il Riccione potrebbe fare poker ma Urbinati lanciato verso la porta spreca a tu per tu con Berardi. Al 35° è invece Zavatti a mettere incredibilmente alto in area piccola su un suggerimento di Tonini. Ma al 37° il numero 7 del Riccione riesce a trovare il quarto gol con una penetrazione conclusa con il tiro sotto l’incrocio che vale il 4-1. Al 41° è Diop a tentare la via del quinto gol ma solo davanti al portiere calcia trovando la respinta di piede di Berardi. Finisce in trionfo per i biancazzurri: la lotta promozione con lo Young Santarcangelo si risolverà all’ultima giornata, mentre il Delfini Rimini dovrà evitare i playout.