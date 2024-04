Gubbio-Rimini 4-0. Le due squadre si affronteranno di nuovo sabato nei play off

🔊 Ascolta l'audio

GUBBIO-RIMINI 4-0

COMMENTO

La sfida tra “riserve” (nessuno se ne abbia a male) di Gubbio e Rimini finisce con un rotondo 4-0 per gli umbri, che dominano dal primo all’ultimo minuto (anche se il risultato è rimasto in bilico per almeno un tempo) e chiudono al quinto posto. I biancorossi terminano così la stagione a quota 50, bottino di tutto riguardo tenuto conto della situazione drammatica in cui mister Troise aveva trovato la squadra. Ma lasciando aperta una striscia negativa in trasferta che ora parla di sei K.O. di fila tra campionato e Coppa Italia. Nel primo turno di play off le due squadre si ritroveranno faccia a faccia con volti diversi in campo e, si augurano in casa romagnola, esito diverso. Perché nella ripresa tutto è diventato troppo facile per gli eugubini. Così, dopo l’1-0 di Chierico al 18′ della prima frazione, nella ripresa sono arrivate le reti di Udoh al 5′, Di Massimo al 16′ e Galeandro su rigore al 44′, dopo che lo stesso Galeando aveva fallito (sa solo lui come!) un gol da due passi con la porta spalancata. In casa biancorossa non c’è granché da salvare perché quando si incassano quattro gol e non se ne realizza neanche uno non c’è reparto che abbia realmente funzionato. E nel finale è arrivata anche una brutta tegola: l’uscita dal campo per infortunio di Gigli.

IL TABELLINO

GUBBIO: 77 Greco, 3 Mercadante, 4 Tozzuolo, 5 Mercati (35′ st 6 Casolari), 7 Di Massimo (24′ st 10 Desogus), 8 Rosaia, 11 Udoh, 15 Signorini, 18 Chierico (30′ st 29 Galeandro), 21 Corsinelli (29′ st 19 Morelli), 99 Bernardotto (30′ st 78 Bumbu). A disp.: 22 Vettorel, 16 Calabrese, 20 Brambilla, 23 Dimarco, 28 Spina, 31 Pirrello. All. Braglia.

RIMINI: 91 Colombi, 3 Quacquarelli, 6 Gorelli (14′ st 28 Sala), 7 Capanni (14′ st 20 Oddi), 8 Delcarro (27′ st 5 Marchesi), 11 Cernigoi, 15 Gigli, 23 Megelaitis, 34 Ubaldi, 80 Garetto (35′ st 70 Leoncini), 84 Tofanari (26′ st 31 Malagrida). A disp.: 22 Colombo, 27 De Lucci, 2 Brisku, 14 Torino, 19 Semeraro, 21 Cherubini, 77 Satalino. All. Troise.

ARBITRO: Gabriele Totaro di Lecce.

ASSISTENTI: Nicola Di Meo di Nichelino e Andrea Rizzello di Casarano.

4° UFFICIALE: Enrico Eremitaggio di Ancona.

RETI: 18′ pt Chierico, 5′ st Udoh, 16′ st Di Massimo, 44′ st Galeandro (rig.).

AMMONITI: Quacquarelli, Di Massimo, Sala, Greco.

NOTE. Corner: 3-2. Al 25′ st espulso dalla panchina Fabio De Vita, resp. Area Scouting Rimini F.C.

I RISULTATI DELLA 38a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B E LA CLASSIFICA AL TERMINE DELLA REGULAR SEASON

CRONACA E COMMENTO

Ultima partita di regular season per il Rimini, che grazie alla vittoria interna con la Virtus Entella ha già staccato il pass per i play off. I biancorossi sono di scena a Gubbio contro la quinta in classifica, squadra già affrontata due volte in questa stagione (vittoria in Coppa Italia e sconfitta in campionato) e che potrebbero ritrovare come primo avversario dei play off. In trasferta Colombi e compagni hanno perso le ultime cinque gare giocate tra campionato e Coppa Italia. Quattro squalificati in casa romagnola: Morra, Lamesta, Langella e Lepri. Sempre in infermeria Rosini e Iacoponi, a riposo precauzionale Pietrangeli.

PRIMO TEMPO

4′ cross di Corsinelli, libera la retroguardia ospite con Gorelli.

12′ primo corner della partita, è per i padroni di casa. Nulla di fatto.

17′ Corsinelli aggancia e mette in mezzo un pallone basso per Bernardotto, anticipato da Gorelli, che chiude in angolo.

18′ Di Massimo dalla bandierina per la conclusione di prima di Chierico che non lascia scampo a Colombi. Gubbio in vantaggio.

Gioco interrotto un paio di minuti per un infortunio subito da Quacquarelli, che fortunatamente può proseguire.

30′ sponda di Bernardotto per Di Massimo che calcia dal limite dell’area, pallone fuori di poco.

32′ Capanni in verticale per Ubaldi, anticipato dall’uscita di Greco.

33′ terzo corner per il Gubbio: Di Massimo gioca corto, poi il cross è troppo lungo per Tozzuolo.

34′ Udoh allarga a sinistra per Mercadanti, che mette al centro, Bernardotto tenta la stoccata, esterno della rete.

40′ Ubaldi avanza verso l’area, poi cerca Cernigoi, che finisce a terra. I giocatori biancorossi chiedono il rigore, il direttore di gara non li accontenta.

43′ bella azione del Rimini, Cernigoi imbecca Ubaldi, la cui battuta è deviata in corner dai difensori rossoblu.

44′ dalla bandierina Megelaitis per il colpo di testa di Ubaldi sul secondo palo, esterno della rete.

Due i minuti di recupero.

46′ lancio per Udoh, provvidenziale la chiusura di Gigli, recupera Mercati, che prova a sfondare al centro, alla fine la difesa ospite allontana.

47′ secondo angolo per i biancorossi; batte Megelaitis, il pallone percorre tutta l’area, poi Capanni per Ubaldi, che cerca di girarsi in mezzo a tre difensori, ma viene fermato.

Si va all’intervallo con il Gubbio avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

5′ Cernigoi viene fermato forse con un fallo, la ripartenza umbra è finalizzata da Udoh che raddoppia, 11° sigillo in campionato per il numero 11 di Braglia.

13′ Bernardotto va via a destra, guadagna la linea di fondo e mette in mezzo, Gorelli legge bene la situazione e recupera la sfera.

14′ Quacquarelli è il primo ammonito del match. Diffidato, salterà il primo turno dei play off.

16′ Di Massimo cala il tris con un sinistro chirurgico dal limite dell’area. 3-0 e 12° centro per il numero 7 rossoblu.

31′ cross di Udoh per il neoentrato Bumbu, palla a Galeandro, anch’egli appena entrato, che dall’area piccola calcia addosso a Colombi con la porta spalancata, fallendo il 4-0.

33′ Sala per Cernigoi, il cui destro dal limite dell’area non va distante dall’incrocio.

40′ Desogus parte palla al piede, avanza e calcia di collo esterno, pallone lontano dal bersaglio.

41′ rigore per il Gubbio per un intervento di Megelaitis su Desogus. Prima dell’esecuzione Gigli è costretto ad uscire in barella per un problema alla caviglia. Il Rimini chiude in dieci.

Sul dischetto si presenta Galeandro, che trasforma, nonostante Colombi si tuffi dalla parte giusta. Secondo gol in campionato per il numero 29. 4-0.

Quattro i minuti di recupero.

Finisce 4-0 per il Gubbio, che sale a quota 59 e chiude al 5° posto. Il Rimini rimane decimo con 50 punti.

Le due squadre si ritroveranno faccia a faccia sabato prossimo, 4 maggio, per il primo turno dei play off.

