Eolico Badia del Vento: la Toscana rinvia il parere. Incontro a Roma

🔊 Ascolta l'audio

Per il discusso impianto eolico “Badia del Vento” che dovrebbe sorgere a Badia Tedalda, in territorio toscano, ma a pochi passi dal confine con il comune riminese di Casteldelci arriva un nuovo rinvio. La Regione Toscana, che finora ha sempre sostenuto il progetto, ha infatti rinviato a data da destinarsi la conferenza dei servizi che si sarebbe dovuta svolgere in mattinata. Contro l’impianto nei mesi scorsi si erano negativamente espressi l’Emilia Romagna, la Provincia di Rimini, il Comune di Casteldelci e le relative Soprintendenze. Nel mirino le possibili conseguenze ambientali e turistiche e il dissesto di territori già fragili. Prese di posizione nette ma non vincolanti ai fini del parere. Il tema degli impianti eolici industriali nella zona di pregio del ‘Montefeltro’ è stata al centro oggi di un incontro a Roma organizzato proprio dal Sindaco di Casteldelci Fabiano Tonielli, alla presenza del ministro all’ambiente Gilberto Pichetto Fratin, dei parlamentari eletti in Romagna e degli Enti locali. “La strada percorribile è oggi quella di un Tavolo di confronto fra le due Regioni e il Ministero per definire una linea comune” commenta l’onorevole della Lega Jacopo Morrone.

Il progetto sarebbe tra l’altro solo il primo di una serie di impianti che si estenderebbero dalla Valmarecchia fino alle Marche, dal territorio toscano sul versante del Montefeltro, con un totale di 60 pale di 180/200 metri di altezza e 22 di diametro.