Doppio sold out per i Pinguini Tattici Nucleari ora attesi in Emilia-Romagna

La carica, l’energia, la capacità con le proprie canzoni di interpretare la vita e i sentimenti di tanti. Ancora un sold out a Pesaro per la doppia data del concerto “Non perdiamoci mica di vista/ Fake News Indoor Tour” dei Pinguini Tattici Nucleari che per oltre due ore hanno fatto cantare, ballare, applaudire il pubblico che ha riempito la Virtifrigo Arena. Nelle tribune cosi come in platea fianco a fianco adolescenti, giovani, ma anche intere famiglie con bambini, arrivati dalle Marche, dalla vicina Romagna e non solo.

Erano da pochi minuti passate le 21 quando la band bergamasca è salita sul palco e ha subito scaldato il pubblico con uno dei successi più amati “Scrivile Scemo”. Per i Pinguini Tattici Nucleari era la prima volta a Pesaro. “C’è una atmosfera incredibile – ha detto Riccardo Zanotti dal palco – . Oggi pomeriggio abbiamo fatto una passeggiata, lo sguardo al mare. E’ stato bellissimo“.

Tra parole e musica il concerto è un crescendo di emozioni e di coinvolgimento. Come spesso accade nelle esibizioni del gruppo un ragazzo del pubblico è stato tatuato con un simbolo “pinguinesco“, mentre la band suona Hold On. Sul palco la musica è anche quella delle parole dette tra un brano e l’altro, dove il racconto diventa parte stessa dell’ispirazione che ha guidato la composizione. Si avverte il desiderio della band di divertire, ma anche emozionare il pubblico, di raggiungerlo con un pensiero sulla vita, sul futuro, sui sogni. Uno dei momenti più intensi e simbolici è quando Riccardo chiede ai 10mila del palazzetto di tirare fuori le chiavi e di usarle come strumento musicale: quelle chiavi che al popolo palestinese vengono sottratte con le loro case. Mentre tutti alzano il mazzo di chiavi e le fanno tintinnare Elio Biffi legge alcuni versi di un poeta palestinese, Mahmoud Darwish che richiamano al valore di non dimenticare coloro che hanno perso il diritto di esprimersi con l’invito a tutti di pensarsi come “una una candela accesa nel buio“. Un messaggio seguito dalla canzone che per la band parla di casa e di famiglia: “Bergamo“, che in una strofa diventa Pesaro.

E’ attorno ad un tavolo apparecchiato che i sei componenti raccontano le storie che hanno ispirato la loro musica: da Scatole a Giulia a Cena di Classe. Con Ricordi c’è poi uno spazio per un messaggio forte sull’Alzheimer, di cui si parla troppo poco. Una malattia degenerativa che porta via la coscienza, che rinchiude dentro una gabbia, come quella ricreata in modo suggestivo dalla scenografia del palco. La band canta nascosta mentre una coppia di ballerini traduce le emozioni in danza. Al termine della canzone il regalo di Riccardo agli spettatori della tribuna, dove appare cantando, abbracciato e conteso dai fortunati per un selfie insieme.

Ad ogni brano le emozioni si incrociano tra risa, commozione, trasporto emotivo, con quel sapore di buono e di bello che, mentre appare sul fondale la scritta Grazie sulle ultime note di Pastello Bianco, il pubblico condivide e traduce in un lungo applauso di gratitudine.

L’indoor tour dei Pinguini Tattici Nucleari, con date tutte sold out, arriva in Emilia Romagna con due serate all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 26 e 27 aprile e altre due il 15 e 16 maggio. La band ha annunciato che tornerà nelle Marche nel 2025 con l’Hello World. Sarà il 21 giugno allo Stadio del Conero di Ancona.