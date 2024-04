Carrarese-Rimini 3-0: cronaca, tabellino e gallery

🔊 Ascolta l'audio

CARRARESE-RIMINI 3-0

IL TABELLINO

CARRARESE: 1 Bleve, 3 Imperiale, 4 Illanes Minucci, 7 Grassini (1′ st 72 Zanon), 8 Palmieri (13′ st 32 Finotto), 10 Panico (42′ sta 39 Belloni), 11 Cicconi (42′ st 99 Giannetti), 15 Di Gennaro, 17 Zuelli, 28 Capello (41′ st 24 Morosini), 82 Capezzi. A disp.: 12 Tampucci, 22 Mazzini, 33 Sansaro, 66 Boli, 90 Di Matteo. All. Calabro.

RIMINI: 91 Colombi, 4 Pietrangeli, 7 Capanni (26′ st 34 Ubaldi), 9 Morra, 15 Gigli, 19 Semeraro (41′ st 77 Satalino), 23 Megelaitis, 73 Lamesta, 80 Garetto (12′ st 8 Delcarro), 84 Tofanari (41′ st 5 Marchesi), 98 Lepri (12′ st 28 Sala). A disp.: 22 Colombo, 27 De Lucci, 3 Quacquarelli, 6 Gorelli, 20 Oddi. All Troise.

ARBITRO: Valerio Vogliacco di Bari.

ASSISTENTI: Davide Santarossa di Pordenone ed Edoardo Maria Brunetti di Milano.

4° UFFICIALE: Giacomo Rossini di Torino.

RETI: 12′ pt Zuelli, 37′ st (rig.) Capello, 40′ st Semeraro (aut.).

AMMONITI: Di Gennaro, Colombi.

NOTE. Corner: 6-4.

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini, dopo le due vittorie al “Neri” con Olbia e Vis Pesaro, torna a giocare in trasferta, dove ha inanellato tre sconfitte di fila. I biancorossi fanno visita alla Carrarese, terza forza del campionato con 64 punti (contro i 47 dei romagnoli). I toscani sono reduci dall’inatteso 1-4 in casa della Recanatese, ma davanti al pubblico amico hanno vinto le ultime sette gare giocate. Mister Troise deve fare a meno di Langella, Leoncini, Malagrida, Rosini, Iacoponi e Cernigoi, rientrano Marchesi e, dalla squalifica, Gigli.

Prima del calcio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime dell’incidente alla centrale di Suviana.

Carrarese in blu, in nero con i numeri oro il Rimini.

PRIMO TEMPO

4′ Lepri lancia Lamesta, che accelera, sterza e calcia, pallone a fondo campo.

12′ al primo tiro la Carrarese passa: il gran destro di Zuelli dal limite dell’area non lascia scampo a Colombi. 1-0 e secondo gol stagionale per il numero 17 dei toscani.

19′ i toscani battono il primo corner della partita, con Cicconi. Nulla di fatto.

20′ traversone di Tofanari, Bleve non è preciso nell’uscita, Capanni può appoggiare per Semeraro, che calcia d’esterno sinistro, sfera a lato.

24′ cross di Lamesta da destra, Gigli tenta la girata (non facile), pallone tra le braccia di Bleve.

Partita dai ritmi blandi, anche a causa della temperatura alta.

40′ Illanes Minucci per Panico, che conclude dal limite dell’area, sfera a lato.

43′ azione insistita in area di Lamesta, circondato da quattro maglie azzurre, ma l’attaccante biancorossi si allunga il pallone.

44′ punizione di Lamesta da posizione defilata (a destra): il numero 73 cerca la porta, Illanes di testa si sostituisce a Bleve.

47′ cross tagliato di Capanni e colpo di testa di Morra, pallone alto.

48′ primo angolo anche per i romagnoli: batte Megelaitis, Morra tocca ma non riesce a controllare.

Si va all’intervallo con i padroni di casa avanti di un gol.

SECONDO TEMPO

Dopo un minuto di ripresa ci prova Lamesta, conclusione che finisce tra le braccia di Bleve.

La partita continua a regalare spunti con il contagocce e allora Troise decide di inserire Delcarro e Sala al posto di Garetto e Lepri.

15′ sugli sviluppi del secondo corner per la Carrarese cross di Capezzi e colpo di testa di Di Gennaro, che spedisce a lato.

17′ suggerimento di Zanon per Finotto, che di prima cerca la porta, ma trova il fondo.

21′ sugli sviluppi del 4° angolo per i locali, Zuelli ci prova da fuori area, Colombi leva il pallone dall’incrocio, concedendo solo angolo.

22′ cross di Cicconi, Capello batte sul secondo palo, Colombi salva ancora la sua porta.

26′ traversone di Capello, sponda di Finotto, Panico si divora il raddoppio da due passi.

Tra il 27′ ed il 28′ il Rimini batte due corner di fila:

28′ Ubaldi, appena entrato, supera quasi Bleve, che si salva con un intervento in extremis, poi il tiro di Morra è deviato in angolo.

30′ Finotto per Capello, che calcia, Colombi è ancora decisivo.

32′ imbucata di Cicconi per Finotto, che spara sul primo palo, difeso da Colombi, che devia in corner.

37′ Finotto viene lanciato a tu per tu con Colombi, che lo stende. Rigore e giallo per il portiere del Rimini. Dagli undici metri Capello trasforma, spiazzando Colombi. 2-0 Carrarese. Terzo gol in carriera contro il Rimini per Capello, all’ottavo sigillo in campionato (non segnava da due mesi).

39′ il tiro da fuori area di Morra è bloccato da Bleve.

40′ cross di Cicconi, Semeraro di testa manda alle spalle di Colombi. Carrarese 3-Rimini 0.

Quattro minuti di recupero.

Finisce 3-0 per la Carrarese, all’8a vittoria interna di fila. Per il Rimini è invece il 5° K.O. consecutivo in trasferta tra campionato e Coppa.

