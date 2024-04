Arriva la Formula E: tante le iniziative sul territorio e i partner coinvolti nell’evento

🔊 Ascolta l'audio

Manca davvero poco al weekend del Misano E-Prix, con il programma in pista che si aprirà venerdì con la sessione prove libere dedicata ai rookie alle 14:00 e le prime prove libere della Formula E alle 17:00. Per l’occasione, sarà possibile accedere gratuitamente alle tribune coperte per assistere al programma in pista. Il clou è previsto per sabato e domenica, quando andranno in scena le gare numero 6 e 7 del Campionato del Mondo ABB Formula E.

Formula E non è solo spettacolo in pista e attenzione massima alla sostenibilità, che si traduce nell’utilizzo del 100% di energia rinnovabile per la realizzazione dell’evento e nel rispetto dei più rigidi protocolli internazionali in materia. Una delle caratteristiche dell’evento è anche l’impegno nella ricerca di azioni che possano lasciare un’impronta positiva nei territori che ospitano il Campionato.

Anche nella tappa del Misano E-Prix è previsto un ricco programma di attività a beneficio della comunità.

Per l’occasione, tanti partners storici di Misano World Circuit hanno voluto partecipare al sostegno dell’evento e in particolare dei contenuti di sostenibilità ambientale che porta con sé e che si impegna a diffondere sui territori coinvolti dalle gare in tutto il mondo.

FORMULA E COLORA DI AZZURRO LA PISTA CICLABILE SUL LUNGOMARE DI MISANO

Promuovere la sostenibilità significa anche incentivare la mobilità sostenibile. Per questo Formula E ha voluto contribuire alla riqualificazione della pista ciclabile che percorre il lungomare di Misano Adriatico, donando un importante quantitativo di una speciale vernice azzurro intenso che servirà a colorare 3.800 metri quadri del tracciato dedicato alla mobilità lenta. La vernice è fornita da Mapei, storico partner del circuito, da sempre sensibile ai temi della sostenibilità. La colorazione scelta, che si uniforma al tratto già realizzato nel nuovo Lungomare Sud, richiama la tonalità di Misano Adriatico, del suo mare che da oltre trent’anni può fregiarsi della prestigiosa Bandiera Blù e ricorda anche il colore di Formula E.



UNA GEN 1 PER LA FONDAZIONE ITS MAKER

Un’altra donazione che Formula E ha previsto in occasione del Misano E-Prix è quella di una Gen1, la generazione 1 delle monoposte elettriche, alla Fondazione ITS Maker che a Misano World Circuit tiene un corso biennale di specializzazione tecnica post diploma in Sport & Electric Motorcycle, il cui obiettivo è formare figure professionali con competenze tecniche certificate e da inserire nel mondo delle corse.

LA COLLABORAZIONE CON SAN PATRIGNANO

Importante è la sinergia stretta con San Patrignano, con cui Formula E condivide valori e visione. Giovedì è in programma il Sustainable Economy Forum, da sei anni importante momento di riflessione e condivisione di esperienze sui temi chiave della sostenibilità e della responsabilità, organizzato da San Patrignano e Confindustria. All’evento sarà presente Julia Pallé, Sustainability Manager di Formula E.

I ragazzi del settore falegnameria di San Patrignano, inoltre, hanno realizzato con legno di recupero gli omaggi che saranno consegnati agli ospiti di Formula E e a tutti i volontari che sosterranno l’E-Prix.

800 STUDENTI IN VISITA NELLA GIORNATA DI VENERDÌ

Saranno 800 gli studenti, provenienti da 16 scuole e Università del circondario, che avranno l’opportunità di visitare il circuito e conoscere da vicino il mondo della Formula E. Nella giornata di venerdì i ragazzi parteciperanno ai talk in programma, assisteranno alle attività in pista e parteciperanno ad un esclusivo tour del paddock.

VENERDÌ LA PIT WALK SOLIDALE

In occasione della tappa italiana del Campionato del Mondo ABB Formula E, si rinnova una tradizione del Misano World Circuit. Venerdì pomeriggio, dopo la sessione di prove libere riservite ai rookie e prima del turno di libere previste alle 17:00, si terrà la Pit Walk Solidale che coinvolgerà le associazioni no-profit che operano con i disabili. Prevista una passeggiata in pit lane, con visita ai box.

LA SORGENTE URBANA IN CIRCUITO

Una “Sorgente Urbana” sarà a disposizione degli spettatori in circuito. Grazie alla collaborazione con Hera e con l’obiettivo di ridurre la produzione di volumi di plastica, la sorgente posizionata nella MWC Square erogherà gratuitamente per tutto il week end acqua potabile naturale e frizzante.

La “Sorgente Urbana” mira a promuovere l’uso sostenibile dell’acqua nelle città e tutti i visitatori dell’Autodromo potranno riempire le proprie borracce o contenitori gratuitamente.

IL GRUPPO HERA SCENDE IN PISTA

I contenuti della Formula E, che accompagna le gare in pista con messaggi e iniziative di cultura ambientale, sono condivisi dal Gruppo Hera, che da anni è impegnato a fare della mobilità elettrica un’opzione concreta, fornendo le colonnine per lo sviluppo delle reti urbane di ricarica. Attraverso la controllata Hera Comm, gestisce circa 560 punti di ricarica localizzati prevalentemente fra Emilia-Romagna e Friuli-Venezia, oltre che nelle città di Padova, Pesaro e Bergamo, e altri 130, di cui 80 ad alta potenza, derivanti dall’aggiudicazione di gare pubbliche (per esempio a Ferrara, Forlì, Cesena e Gorizia).

Unico evento al mondo certificato a zero emissioni fin dalla sua prima edizione, il Campionato di Formula E non è solo una manifestazione sportiva di altissimo livello. Da qui l’intenzione del Gruppo Hera di favorirne la conoscenza e l’iniziativa di mettere in palio 150 biglietti con l’iniziativa descritta sul proprio sito, al link https://heracomm.gruppohera.it/eventi/formula-e-world-championship-2024.

Ufficio Stampa Misano World Circuit Marco Simoncelli: SMART Comunicazione