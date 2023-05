La solidarietà dei giovani: da Bellaria a Conselice per dare una mano

🔊 Ascolta l'audio

La solidarietà non ha età e neppure confini. Un concetto che l’alluvione che si è abbattuta sulla Romagna ha reso lampante. E così alcuni studenti dell’Istituto Comprensivo di Bellaria, armati di badili e stivali, si sono diretti verso una delle città più colpite, Conselice. “Cambiamo noi, per cambiare il mondo”, questa la frase rivolta ai suoi studenti dal professor Matteo Pazzagli che ci racconta l’esperienza vissuta.

Ecco il raccont:

“Da Rimini a Conselice, partiamo in prima mattinata con dei semplici guanti e con un carico donato dalla fantastica Banca del Tempo di Bellaria (badili, pale, tira acqua, scatoloni di stivali e altro..)

Arrivati sul posto per svolgere il nostro servizio di volontariato, in questa “HUB LOGISTICA”; creata in pochissimo tempo dagli stessi alluvionati e dai giovani.

Ecco parto proprio da qui i GIOVANI, protagonisti in assoluto di fronte a questo evento drammatico, a volte i ragazzi vengono etichettati con preconcetti e giudizi troppo affrettati, ma qui stanno dando una lezione di vita nel vero senso della parola.

Lo sto toccando con mano, adolescenti di tutte le età che arrivano da ogni dove e ogni mezzo, ieri ho conosciuto ragazzi da Milano, Verona, una ragazza partita da sola che abita a Venezia, addirittura chi si fa il weekend all’insegna nell’aiutare il prossimo.

Alessandro (vedi foto) di 11 anni che frequenta la classe 1° media dell’Istituto “IC BELLARIA”, entusiasta nello sporcarsi le mani e regalando con la sua infinita simpatia tanti sorrisi e felicità ai tantissimi volontari.

Poi abbiamo Giulio, partito nel cuore della notte dalla sua Puglia con il suo camion carico di vestiti e biancheria destinato agli sfollati.

Tante piccole gocce che creano un oceano dilagante di AMORE!

Già attendiamo con frenesia la Domenica che verrà, per essere ancora sul “campo della solidarietà”, perché ogni azione gratuita cambia i nostri cuori e diamo prova che un mondo migliore è possibile.

Come dico ai miei alunni: CAMBIAMO NOI PER CAMBIARE IL MONDO….”

Prof. Matteo Pazzagli