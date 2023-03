Rimini-Pontedera: diretta testuale. La partita in diretta su Radio Icaro

🔊 Ascolta l'audio

RIMINI-PONTEDERA 0-0 PARZIALE

La partita è trasmessa in diretta su Radio Icaro (92FM), anche in streaming al link.

IL TABELLINO

RIMINI: 12 Zaccagno, 3 Haveri, 5 Pasa, 7 Tonelli, 8 Delcarro, 9 Mencagli, 10 Gabbianelli, 25 Allievi, 26 Biondi, 27 Laverone, 31 Pietrangeli. A disp.: 1 Galeotti, 22 Lazzarini, 4 Tanasa, 11 Piscitella, 13 Regini, 19 Rosso, 23 Sandri, 32 Tofanari, 38 Matteo Rossetti, 66 Serpe, 99 Vano. All. Gaburro.

PONTEDERA: 1 Siano, 5 Peli, 11 Cioffi, 16 Izzillo, 19 Espeche, 20 Benedetti, 21 Perretta, 25 Nicastro, 27 Marcandalli, 28 Somma, 29 Martinelli. A disp.: 22 Stancampiano, 30 Vivoli, 3 Lisboa, 6 Shiba, 7 Mutton, 9 Ianesi, 10 Sosa, 14 Di Bella, 15 Bonfanti, 23 De Ioannon. All. Canzi.

ARBITRO: Luca Angelucci di Foligno.

ASSISTENTI: Marco Croce di Nocera Inferiore e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore.

4° UFFICIALE: Vittorio Umberto Branzoni di Mestre.

RETI:

AMMONITI:

NOTE. Corner:.

I RISULTATI DELLA 31a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B IN TEMPO REALE E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Dopo la Carrarese un’altra toscana sulla strada del Rimini, che vuole sfatare il tabù “Romeo Neri”, dove nel 2023 non ha ancora vinto. I biancorossi ospitano il Pontedera, che in classifica ha quattro punti in più (rispettivamente 45 e 41), che all’andata s’impose 1-0 e che domenica scorsa, vincendo sul campo della Torres, ha interrotto a tre la sua striscia negativa. Il tecnico Canzi non può contare sugli squalificati Ladinetti, Catanese e Guidi, e ha gli ex biancorossi Nicastro e Martinelli non al meglio, ma comunque in campo dal primo minuto. In casa romagnola assenti lo squalificato Santini e gli infortunati Mattia Rossetti, Panelli, Accursi e Gigli, non al meglio Gabbianelli, ma parte titolare. Torna tra i convocati Piscitella.

Rimini in maglia a scacchi, ospiti in maglia neroverde.

La partita. Si gioca. Il primo tiro dopo poco più di tre giri di lancette: Biondi si crea un buono spazio per andare al tiro, ma la sua conclusione è centrale, nessun problema per Siano.