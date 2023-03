Rimini-Pontedera, il dopogara

🔊 Ascolta l'audio

Le dichiarazioni al termine di Rimini-Pontedera (leggi la notizia).

Michele Vano, attaccante del Rimini F.C.: “Sono contento perché abbiamo almeno pareggiato questa partita, che era uno scontro diretto per i play off. Sono contento per Rosso e Piscitella, era un periodo particolare per loro, grazie a loro sono riuscito a pareggiare, Piscitella ha messo una gran palla per un altro colpo di testa. Ha ripagato tutto.

Fa parte delle partite in generale, ci sono momenti positivi e negativi, dobbiamo essere bravi a portarli tutti dalla nostra parte”.

"Molto pesante, mancano sette finali.

“Quello fa parte

Gaburro: “È stata una partita con tantissimi temi e cose da sviscerare. Credo che fuori ci sia divertiti, ricca di situazioni, cosa che altre partite nel recente passato avevano fornito poco. Il primo tempo ha avuto un tema, il secondo un altro. Ci eravamo parlati nel primo tempo, secondo me stavamo cercando troppo le vie centrali, loro fanno molta densità al centro, si giocava tanto addosso, era difficile creare spazi una volta che si arrivava . Poi a inizio secondo tempo ho provato a vedere se riusciamo a girarla con un paio di consegne, e abbiamo anche rischiato, ci siamo messi 3-4-3 con sia Piscitella che Rosso si sono messi in un ruolo che si sono aperti. Tanti occasioni. Peccato perché sia Pasa che Vano stesso che Rosso. Il rammarico c’è perché una volta che non l’hai persa la sensazione è che la potessi vincere.

“Difficile da rimproverare perché giochi in casa, sembra che ti giri tutto storto. È la seconda volta che quando ci mettiamo 3-4-3, come a Fermo, ci liberiamo la testa, magari rischiando qualcosa, ma con più impatto”.

“C’è stata anche la questione tattica nel secondo tempo, poi anche per caratteristiche perché se metti Piscitella largo, lo stesso Biondi. La partita è cambiata perché si è presa una sttrada per attaccarli, si è capito che era poco produttiva e se n’è presa un’altra.

"Non lo so, mancano tante partite. Ho detto ai ragazzi che queste tre partite, che ora diventano due, che sono importanti. Martedì andiamo a Sassari, che viene da due sconfitte, poi giocheremo qua con la Recanatese, che nel girone di ritorno è quarta.

Cansi: “È chiaro che quando vieni rimontato a un quarto d’ora dalla fine resta un po’ d’amaro in bocca, bisogna essere onesti e dire che il Rimini ha meritato di pareggiare, anche se rimane il rammarico che abbiamo sprecato un paio di occasione che dire nitide è un eufemismo, bisogna accettare il verdetto del campo, ma mi sembra che il risultato ci stia”.

“Sicuramente abbiamo avuto un momento, l’ultimo quarto d’ora lo abbiamo sofferto. Eravamo molto rimaneggiati, sulla formazione iniziale non ha dato problemi, ma avevo molte meno scelte, non avevo centrocampista e continuavo a mettere difensori, ci siamo abbassati o ci hanno abbassati. Per noi è un pareggio importante perché negli socntri diretti è un punto in più.

“Il calcio è strano, ci sono momenti in cui si pareggia sempre e momenti in cui non riesci a pareggiare quando vorresti”.

Sei under: “Noi giochiamo sempre così, abbiamo come politica del club lavoriamo sul minutaggio, lavoriamo sempre con 5 under dentro, spesso 6. Domenica a Sassari abbiamo iniziato con sette e finito con otto. Siamo abituati. Ho accettato questa cosa, è la politica del Pontedera, quando ho accettato l’incarico. E mi piace anche.

Zaccagno: “Abbiamo iniziato la partita con il pallino del gioco, loro stavano bassi, poi il gol è stata una doccia gelata, non avevamo creato tantissimo nel primo quarto d’ora, siamo stati molto bravi perché anche dopo il gol non ci siamo abbattuti e abbiamo cercato di giocare in maniera propositiva, con la palla a terra, senza disunirci. Siamo stati molto bravi, nel secondo tempo loro hanno avuto occasioni pericolose, siamo stati bravi a capitalizzare bene.

"La prima su Nicastro, ho visto che

Il suo gol di testa è stato da grande attaccante, ci siamo fatti i complimenti a vicenda.

“Sono d’accordo perché soprattutto nella fase finale abbiamo creato tanto, il loro portiere è stato bravo, è stato puntuale nelle uscite, tra primo e secondo tempo possiamo paralre di rammarico.

Riccardo: “Era da un po’ che pensavo di tornare qua. Ci aspettavamo una partita difficile, ce li aspettavamo agguerriti. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio di loro, anche restando bassi, nel secondo invece meglio loro, giusto il pareggio.

“Gli ultimi dieci minuti sono stati duri, Piscitella lo conosco, sapevo il suo valore e sapevo che ci avrebbe messo in difficoltà”.

Rosso: “Chi è entrato lo ha fatto nel migliore dei modi, peccato non aver vintto, ma dobbiamo recuperare le energie perché martedì sera abbiamo una partita importante”.

“Secondo me nel secondo tempo abbiamo fatto una bella partita, a livello di occasioni ne abbiamo create di più, bravo il loro portiere, fatto una bella partita, gestita bene, si poteva anche vincere questa partita.

“Certo, se avessi fatto anche gol sarebbe stata la giornata perfetta. Ci sono anche gli avversari e quando c’è il merito del portiere dobbiamo anche dirgli bravo. Complmenti a lui. Sono contento di aver fornito l’assist a Michele (Vano, ndr), che è tornato al gol e sono contento per lui”.

“Era la prima volta che mi è capitato in carriera, anche quando avevo giorni liberi venivo qua al campo. Ero sicuro che sarebbe andata bene, ritrovare il campo è stato bello.

“Indipendentemente dall’avversario noi prepariamo ogni partita per riuscire a vincerla. Andremo a Sassari con la giusta mentalità per riuscire ad ottenere la vittoria e anche i play off”.

“Da quando gioco a calcio mi hanno sempre dimostrato che contano solo i fatti: io mi sono sempre allenato bene e speravo arrivasse quest’occasione. L’ho sfruttata, ma domani continuerò ad allenarmi bene per mettere in difficoltà il mister”.